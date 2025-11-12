हापुड़ के इस गांव में बंदरों का आतंक, ग्रामीणों में दहशत; टीम ने पकड़ने के लिए लगाया पिंजरा

संवाद सहयोगी, बहादुरगढ़ (हापुड़)। हापुड़ में बहादुरगढ़ क्षेत्र के कई गांवों में पिछले दो सप्ताह से बंदरों का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बंदरों के हमले में अभी तक पांच से अधिक गांवों के 30 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। बंदरों के हमले की घटनाओं को लेकर ग्रामीणों में दहशत साफ तौर पर देखी जा रही हैं।

ग्रामीणों की मांग पर प्रशासन द्वारा मंगलवार को कटीरा गांव में पिंजरा लगाया गया है, लेकिन इससे पूर्व ही रात्रि के समय बंदरों के झुंड ने एक ग्रामीण को हमला कर घायल कर दिया। बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र में बंदरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। क्षेत्र के लुहारी, डहरा रामपुर, कन्नौर, कटीरा जाफराबाद, सलारपुर, अल्लीपुर आदि में दो सप्ताह के अंदर 30 दर्जन से अधिक लोगों को बंदरों ने हमला कर लहुलुहान कर दिया है। बंदरों का झुंड घरों के अंदर एवं बाहर ग्रामीणों पर हमला कर रहा है। ऐसे में कई बार लोग बचने के चक्कर में गिरकर घायल हो रहे हैं।

बंदरों ने सोमवार की देर रात्रि एक बार फिर अल्लीपुरगांव में रहने वाले रतन सिंह पर हमला कर घायल कर दिया। स्वजन ने उनकी चींख सुनी तो किसी तरह उनको बचाया। वहीं सुबह के समय उनको उपचार दिलाया। ग्रामीणों ने बताया कि लुहारी, डहरा रामपुर, कटीरा, कन्नौर, अल्लीपुर आदि गांवों में देवीशरण, राजवीर, वकील, दुष्यंत, हसनू, सिकरोड़िया, प्रेमा शर्मा, अभिषेक चौधरी, पप्पी, सौरभ कुमार, डहरा नरेश शर्मा, योगेश, सोनू, चंद्रसेन शर्मा, केहर सिंह, अनस, योगेश, मास्टर प्रवेश, रिहान, विनोद चौहान, देवेंद्र चौहान, नरेंद्र चौहान, सुखपाल तोमर, हरवीर मास्टर, रतन सिंह आदि अन्य लोगों को घायल कर दिया है। इनमें से कई लोगों को तो बंदरों के झुंड ने हमला कर लहुलुहान कर गंभीर रूप से घायल कर दिया।