हापुड़ के इस गांव में बंदरों के आतंक जारी, ग्रामीणों में दहशत का माहौल
हापुड़ के बहादुरगढ़ क्षेत्र के लुहारी गांव में बंदरों का आतंक जारी है। एक सप्ताह में एक दर्जन से अधिक ग्रामीण घायल हो चुके हैं। बंदर घरों में घुसकर हमला कर रहे हैं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। ग्राम प्रधान ने अधिकारियों से मदद की गुहार लगाई है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। रविवार को एक युवक फिर बंदर के हमले में घायल हो गया।
संवाद सहयोगी, बहादुरगढ़ (हापुड़)। हापुड़ में बहादुरगढ़ क्षेत्र के लुहारी गांव में बंदरों का हमला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक सप्ताह के अंदर एक दर्जन से अधिक ग्रामीणों को हमला कर लहुलुहान कर दिया गया है। रविवार को एक बार फिर बंदर के हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया।
बहादुरगढ़ के लुहारी गांव में पिछले एक सप्ताह से बंदरों को झुंड लोगों पर हमला कर रहा है। छत्त के साथ ही बंदर मकान के अंदर घुसकर हमला कर रहे हैं। इससे लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। बंदरों के हमले में अभी तक एक दर्जन से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। इनमें से कई लोग तो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।
बंदरों को पकड़वाने के लिए ग्राम प्रधान सहित अन्य लोग अधिकारियों से पत्राचार एवं मौखिक रूप से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक इस समस्या का समाधान नहीं हुआ है।
इस बीच रविवार को बंदरों ने गांव में रहने वाले पप्पी पर घर में घुसकर हमला कर दिया। इससे उसकी बाजू सहित कई स्थानों पर घाव हो गए है। स्वजन ने किसी तरह घायल को बंदरों से बचाया। इस तरह के हमले से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है।
