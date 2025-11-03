हापुड़ के इस गांव में बंदरों के आतंक जारी, ग्रामीणों में दहशत का माहौल

संवाद सहयोगी, बहादुरगढ़ (हापुड़)। हापुड़ में बहादुरगढ़ क्षेत्र के लुहारी गांव में बंदरों का हमला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक सप्ताह के अंदर एक दर्जन से अधिक ग्रामीणों को हमला कर लहुलुहान कर दिया गया है। रविवार को एक बार फिर बंदर के हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया।

बहादुरगढ़ के लुहारी गांव में पिछले एक सप्ताह से बंदरों को झुंड लोगों पर हमला कर रहा है। छत्त के साथ ही बंदर मकान के अंदर घुसकर हमला कर रहे हैं। इससे लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। बंदरों के हमले में अभी तक एक दर्जन से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। इनमें से कई लोग तो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।