बहादुरगढ़ में बंदरों का आतंक, आठ घायल; गांव में मची अफरा-तफरी

जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़। बंदरों का एक झुंड बुधवार को अचानक आक्रामक हो गया। क्षेत्र के लुहारी गांव में कई ग्रामीणों पर हमला कर दिया। इसमें आठ लोग घायल हो गए, जिनमें दो की हालत गंभीर है। घायलों के परिजनों ने उनका सरकारी अस्पताल में प्राथमिक उपचार कराया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

खूंखार बंदरों का आतंक देख ग्रामीण दहशत में हैं। बंदरों के डर से लोग भाग गए और अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए। भयभीत ग्रामीणों में भगदड़ मच गई। बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के लुहारी गांव में बुधवार को बंदरों के एक झुंड ने कई ग्रामीणों पर हमला कर घायल कर दिया।

ग्रामीण वकील पिछले कई दिनों से बीमार है, वह अपने घर के आंगन में चारपाई पर लेटा हुआ था। इसी दौरान कई बंदर उसके आंगन में आ गए और गुर्राने लगे। वकील ने चारपाई से उठकर भागने की कोशिश की, लेकिन बंदरों ने उसे घेर लिया और कई जगह काट लिया, जिससे वह घायल हो गया।