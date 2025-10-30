Language
    बहादुरगढ़ में बंदरों का आतंक, आठ घायल; गांव में मची अफरा-तफरी

    By Dharampal Arya Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 01:59 AM (IST)

    बहादुरगढ़ के लुहारी गांव में बुधवार को बंदरों के एक झुंड ने हमला कर दिया, जिससे आठ ग्रामीण घायल हो गए। घायलों में दो की हालत गंभीर है। बंदरों के आतंक से गांव में दहशत का माहौल है और लोग अपने घरों में दुबकने को मजबूर हैं। घायलों का प्राथमिक उपचार कराया गया।

    बहादुरगढ़ के लुहारी गांव में बुधवार को बंदरों के एक झुंड ने हमला कर दिया

    जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़। बंदरों का एक झुंड बुधवार को अचानक आक्रामक हो गया। क्षेत्र के लुहारी गांव में कई ग्रामीणों पर हमला कर दिया। इसमें आठ लोग घायल हो गए, जिनमें दो की हालत गंभीर है। घायलों के परिजनों ने उनका सरकारी अस्पताल में प्राथमिक उपचार कराया।

    खूंखार बंदरों का आतंक देख ग्रामीण दहशत में हैं। बंदरों के डर से लोग भाग गए और अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए। भयभीत ग्रामीणों में भगदड़ मच गई। बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के लुहारी गांव में बुधवार को बंदरों के एक झुंड ने कई ग्रामीणों पर हमला कर घायल कर दिया।

    ग्रामीण वकील पिछले कई दिनों से बीमार है, वह अपने घर के आंगन में चारपाई पर लेटा हुआ था। इसी दौरान कई बंदर उसके आंगन में आ गए और गुर्राने लगे। वकील ने चारपाई से उठकर भागने की कोशिश की, लेकिन बंदरों ने उसे घेर लिया और कई जगह काट लिया, जिससे वह घायल हो गया।

    इसके अलावा, खूंखार बंदरों ने हसनू खान, राजबीर, भूपेंद्र, दुष्यंत, देवीशरण प्रजापति, सिकरोड़िया, राजू समेत करीब आठ लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया।

    इनमें राजबीर और वकील की हालत गंभीर बनी हुई है। सूचना के आधार पर घायलों के परिजनों ने उनका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार कराया। बंदरों द्वारा इस तरह कई ग्रामीणों पर हमला करने के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है।