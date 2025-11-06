Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हापुड़ में बंदरों का आतंक, किसान पर हमला कर गंभीर रूप से किया घायल

    By Dhrub Sharma Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 08:48 PM (IST)

    हापुड़ के डहरा रामपुर गांव में बंदरों के झुंड ने किसान नरेश शर्मा पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। परिवार वाले उसे अस्पताल ले गए। पड़ोस के गांव लुहारी में भी बंदरों ने कई लोगों को घायल किया है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने बंदरों को पकड़ने के लिए ठोस कार्रवाई की मांग की है।

    prefferd source google
    Hero Image

    संवाद सहयोग, बहादुरगढ़ (हापुड़)। हापुड़ के डहरा रामपुर गांव में बंदरों के झूंड ने किसान को हमला कर लहुलुहान कर दिया। घायल स्वजन को अस्पताल उपचार के लिए ले गए।

    बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के डहरा रामपुर गांव में रहने वाले नरेश शर्मा खेती करते हैं। बृहस्पतिवार की दोपहर वह अपने मकान में सो रहे थे। इस बीच अचानक बंदरों का झूंड वहां पहुंच गया और उनके ऊपर हमला कर दिया। चींख सुनकर दौड़े अन्य स्वजन ने उनको किसी तरह बचाया और उपचार के लिए अस्पताल लेकर गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बता दें कि पड़ौस के गांव लुहारी में भी बंदरों ने अभी तक एक दर्जन से अधिक लोगों को हमला कर लहुलुहान कर दिया है। बावजूद इसके बंदरों को पकड़ने के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। इससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है।