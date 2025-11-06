हापुड़ में बंदरों का आतंक, किसान पर हमला कर गंभीर रूप से किया घायल

संवाद सहयोग, बहादुरगढ़ (हापुड़)। हापुड़ के डहरा रामपुर गांव में बंदरों के झूंड ने किसान को हमला कर लहुलुहान कर दिया। घायल स्वजन को अस्पताल उपचार के लिए ले गए।

बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के डहरा रामपुर गांव में रहने वाले नरेश शर्मा खेती करते हैं। बृहस्पतिवार की दोपहर वह अपने मकान में सो रहे थे। इस बीच अचानक बंदरों का झूंड वहां पहुंच गया और उनके ऊपर हमला कर दिया। चींख सुनकर दौड़े अन्य स्वजन ने उनको किसी तरह बचाया और उपचार के लिए अस्पताल लेकर गए।