हापुड़ के किसानों की बल्ले-बल्ले, चीनी मिलों ने किया 14 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान

संवाद सहयोगी, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)। हापुड़ जिले की सिंभावली एवं ब्रजनाथपुर चीनी मिल द्वारा मंगलवार को 14 करोड़ 79 लाख रुपये का भुगतान जारी किया गया है। इस भुगतान से किसानों को त्योहार मनाने में सहायता मिलेगी।

आइआरपी अनुराग गोयल ने बताया कि चीनी मिल द्वारा किसानों को लगातार भुगतान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि चीनी मिल से जुड़ी आठ समितियों का 31 जनवरी तक का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

इसी कड़ी में चीनी मिल सिंभावली ने दस करोड़ 21 लाख रुपये और ब्रजनाथपुर चीनी मिल ने चार करोड़ 58 लाख रुपये कुल 14 करोड़ 79 लाख रुपये का भुगतान गन्ना किसानों को भेजा है। इससे त्योहार के सीजन में किसानों को काफी राहत मिलेगी।