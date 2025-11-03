हापुड़ में फाइनेंस कंपनी की शाखा में नौ लाख रुपये का गबन, मैनेजर और फील्ड अधिकारी फरार

जागरण संवाददाता, हापुड़। कोतवाली क्षेत्र के मेरठ रोड स्थित माइक्रो फाइनेंस कंपनी की शाखा में करीब नौ लाख रुपये से अधिक के गबन का मामला सामने आया है। मामले में कंपनी के डायरेक्टर की तहरीर पर पुलिस ने मैनेजर व फील्ड अधिकारी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर फरार आरोपितों की तलाश कर रही है।

पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में जिला बुलंदशहर के थाना औरंगाबाद क्षेत्र के गांव रहीमपुर के रोहन ने बताया कि वह माइक्रो केयर फाउंडेशन नामक माइक्रो फाइनेंस कंपनी के डायरेक्टर हैं। कंपनी की एक शाखा हापुड़ कोतवाली क्षेत्र के मेरठ रोड पर है। शाखा में जिला अलीगढ़ के खिरजपुर गभाना का कैलाश कुमार मैनेजर और जिला बुलंदशहर के थाना अगौता क्षेत्र के गढ़या मानपुर का अंकुश कुमार फील्ड अधिकारी है।

कंपनी के जरिए जरूरतमंद लोगों को लघु ऋण उपलब्ध कराने का कार्य किया जाता है। कैलाश कुमार और अंकुश कुमार ने विभिन्न ऋण लेने वाले लोगों से सेटलमेंट के नाम पर रुपये वसूलकर कंपनी में जमा नहीं कराए। आरोपितों ने ऋण लेने वाली महिलाएं माया देवी, रुबीना, अंजली, संगीता, काजल और सुनीता आदि से करीब नौ लाख रुपये से अधिक रुपये ले लिए हैं।

19 नवंबर 2024 को वह टेरिटरी मैनेजर अनूप कुमार के साथ हापुड़ शाखा का दौरा करने पहुंचे। तब कई महिलाओं ने उन्हें बताया कि आरोपितों ने पुराने ऋण सेटल करने के बहाने रुपये लिए और नया ऋण दिलाने का वादा किया था। मगर, उन्होंने कुछ नहीं किया। छानबीन में पता चला कि कुल गबन नौ लाख रुपये से अधिक राशि का है।