हापुड़: महामाई रोड पर अनियंत्रित होकर 8 फीट गहरे गड्ढे में गिरा दवाइयों से भरा ट्रक, चालक बाल-बाल बचा

जागरण संवाददाता, हापुड़ (गढ़मुक्तेश्वर)। नगर के महामाई रोड पर रविवार देर रात एक बड़ा हादसा हो गया। दवाइयों से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे करीब आठ फीट गहरे गड्ढे में पलट गया।

बताया जा रहा है कि यह ट्रक नगर के मोहल्ला चटाई वाला निवासी अरविंद कुमार का है, जो दवाइयां लेकर गजरौला की ओर जा रहा था। जैसे ही ट्रक महामाई रोड से अल्लाबक्शपुर की तरफ बढ़ा, तभी अचानक चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया और ट्रक सीधे गड्ढे में जा गिरा।