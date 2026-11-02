हापुड़ में दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर लोडर और कैंटर की भिड़ंत, घंटे भर फंसे रहे लोग; मची चीख-पुकार

जागरण संवाददाता, हापुड़। दिल्ली-लखनऊ नेशनल हाईवे पर बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के उपेड़ा के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। यहां एक छोटा हाथी गाड़ी (लोडर) और कैंटर के बीच भीषण भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि छोटा हाथी गाड़ी के परखचे उड़ गए और उसमें सवार दो लोग केबिन के अंदर बुरी तरह फंस गए।

घंटे भर गूंजती रही चीख-पुकार हादसे के बाद गाड़ी के केबिन में फंसे दोनों लोग दर्द से कराहते हुए चीखते-चिल्लाते रहे। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। दमकलकर्मियों ने कटर और रेस्क्यू उपकरणों की मदद से लगभग एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों घायलों को सकुशल बाहर निकाला।