हापुड़ पुलिस की जनचौपाल: साइबर अपराध, महिला सुरक्षा और यातायात नियमों पर जागरूकता अभियान

जागरण संवाददाता, हापुड़। थाना हाफिजपुर पुलिस ने गांव हिमायूंपुर स्थित सचिवालय में जनचौपाल लगाकर महिलाओं, बालिकाओं और ग्रामीणों को साइबर अपराध, महिला संबंधी अपराधों तथा यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया।

पुलिस ने उन्हें अपराधों से बचाव के तरीके बताए और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को देने की अपील की।

वाहन चलाते समय बरते सावधानी

थाना प्रभारी अतुल चौहान ने ग्रामीणों को यातायात नियमों का पालन करने, वाहन चलाते समय सावधानी बरतने और सड़क सुरक्षा के प्रति सजग रहने की जानकारी दी।

वहीं, साइबर अपराधों से बचाव के लिए अनजान कॉल, संदिग्ध लिंक और ऑनलाइन ठगी से सतर्क रहने के साथ बैंकिंग संबंधी गोपनीय जानकारी किसी से साझा न करने की सलाह दी। महिलाओं और बालिकाओं को महिला संबंधी अपराधों की जानकारी देते हुए सुरक्षा के उपाय भी बताए गए।