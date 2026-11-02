हापुड़ में दिल्ली रोड पर CNG मास्टर वर्कशॉप में लगी आग से हड़कंप, आग की लपटों ने डराया; धुआं आसमान में छाया

जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ नगर थाना क्षेत्र के दिल्ली रोड पर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक सीएनजी मास्टर वर्कशॉप और गोदाम में संदिग्ध परिस्थितियों में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटें और धुएं का गुबार आसमान में छा गया, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया।

गोदाम में होता था लकड़ी पर डिजाइनिंग का काम मिली जानकारी के अनुसार, जिस परिसर में आग लगी वहां लकड़ी के सामान पर डिजाइनिंग का काम किया जाता था। लकड़ी और ज्वलनशील सामग्री की मौजूदगी के कारण आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। आग लगते ही आसपास मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई।

कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाने की कोशिश घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। एफएसओ अरशद खान के नेतृत्व में दमकल विभाग के जवान और तीन फायर टेंडर आग बुझाने के काम में जुट गए। दमकलकर्मी लगातार आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं।