हापुड़ में नार्थ ईस्ट की रहने वाली छात्रा ने लगाया अभद्रता का आरोप, जांच में जुटी पुलिस

संवाद सहयोगी, पिलखुवा। नार्थ ईस्ट के राज्य मणिपुर की रहने वाली एक मेडिकल छात्रा ने पड़ोसी युवक पर अभद्रता, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज करवाई है । छात्रा ने बताया कि वह मणिपुर कि रहने वाली है और रामा मेडिकल कॉलेज में इंटर्नशिप कर रही है।

सोमवार की दोपहर को एक महिला मरीज के साथ आया युवक उस दिन भर परेशान करता रहा । आरोपित फरहान पुत्र मुस्ताक पीड़ित महिला डाक्टर से बातचीत करते हुए उसका फोन नंबर मांग रहा था।

पीड़िता ने आरोपित की मंशा को भाप कर उसे नंबर देने से मन कर दिया तो आरोपित फरहान ने गाली-गलौज शुरू कर दी और धमकी दी कि अगर किसी से कुछ कहा तो जान से मार दूंगा। यह सुनकर छात्रा भयभीत हो गई और कॉलेज प्रशासन को मामले की जानकारी दी। जिसके बाद हरकत में आये कालेज प्रशासन ने आरोपित के खिलाफ छात्रा के सासत मिलकर शिकायत दी है।