    हापुड़ में नार्थ ईस्ट की रहने वाली छात्रा ने लगाया अभद्रता का आरोप, जांच में जुटी पुलिस

    By Dharampal Arya Edited By: Sonu Suman
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 09:30 PM (IST)

    पिलखुवा में रामा मेडिकल कॉलेज की एक छात्रा ने पड़ोसी युवक पर अभद्रता और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। छात्रा के अनुसार, आरोपी युवक उससे फोन नंबर मांग रहा था और इनकार करने पर उसने गाली-गलौज की और धमकी दी। कॉलेज प्रशासन ने छात्रा के साथ मिलकर आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।

    हापुड़ में मणिपुर की छात्रा के साथ अभद्रता का आरोप।

    संवाद सहयोगी, पिलखुवा। नार्थ ईस्ट के राज्य मणिपुर की रहने वाली एक मेडिकल छात्रा ने पड़ोसी युवक पर अभद्रता, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज करवाई है । छात्रा ने बताया कि वह मणिपुर कि रहने वाली है और रामा मेडिकल कॉलेज में इंटर्नशिप कर रही है।

    सोमवार की दोपहर को एक महिला मरीज के साथ आया युवक उस दिन भर परेशान करता रहा । आरोपित फरहान पुत्र मुस्ताक पीड़ित महिला डाक्टर से बातचीत करते हुए उसका फोन नंबर मांग रहा था।

    पीड़िता ने आरोपित की मंशा को भाप कर उसे नंबर देने से मन कर दिया तो आरोपित फरहान ने गाली-गलौज शुरू कर दी और धमकी दी कि अगर किसी से कुछ कहा तो जान से मार दूंगा। यह सुनकर छात्रा भयभीत हो गई और कॉलेज प्रशासन को मामले की जानकारी दी। जिसके बाद हरकत में आये कालेज प्रशासन ने आरोपित के खिलाफ छात्रा के सासत मिलकर शिकायत दी है।