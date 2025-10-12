Language
    प्रेमिका से नाराज होकर पानी की टंकी पर चढ़ा आशिक, घंटों चला हाई-वोल्टेज ड्रामा

    By Kesav Tyagi Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 12:20 PM (IST)

    एक युवक अपनी प्रेमिका से नाराज होकर पानी की टंकी पर चढ़ गया, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माना। घंटों के ड्रामे के बाद पुलिस ने उसे नीचे उतारा और समझा-बुझाकर घर भेज दिया।

    जागरण संवाददाता, हापुड़ (बहादुरगढ़)। 90 के दशक की ब्लाकबस्टर फिल्म शोले का वो सीन तो याद ही होगा, जब वीरू बसंती के लिए पानी की टंकी पर चढ़कर हंगामा मचाता है। ऐसा ही एक हाई-वोल्टेज ड्रामा शनिवार थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र के भैना गांव में देखने को मिला।

    जहां प्रेमिका से बेरुखी से तंग आकर एक युवक ने गांव की पानी की टंकी पर चढ़कर डीजल छिड़क लिया और मौत की धमकी दे डाली। कई घंटों की मशक्कत और प्रेमिका से फोन पर बातचीत के बाद आखिरकार मामला सुलझा। बता दें कि मेरठ के किशोरीपुर गांव का रहने वाला मनीष थाना बहादुरगढ़ के एक गांव की 20 वर्षीय लड़की से प्यार करता है।

    मनीष का दावा है कि उसने एक महीने पहले गढ़मुक्तेश्वर के मंदिर में अपनी प्रेमिका से प्रेम विवाह रचाया था, लेकिन शादी के बाद प्रेमिका ने उससे बातचीत बंद कर दी। इससे परेशान मनीष ने शनिवार को ऐसा कदम उठाया, जिसने पूरे गांव में सनसनी मचा दी। वह बोतल में डीजल लेकर भैना गांव की पानी की टंकी पर चढ़ गया।

    खुद पर डीजल छिड़ककर उसने 112 नंबर पर पुलिस को काल किया और कहा कि प्रेमिका से बात नहीं हुई तो जान दे दूंगा। बस फिर क्या, गांव में अफरा-तफरी मच गई। पुलिस, अग्निशमन विभाग की टीम और ग्रामीणों की भीड़ टंकी के नीचे जमा हो गई।

    घंटों चला हाई-वोल्टेज ड्रामा

    मनीष को मनाने की तमाम कोशिशें नाकाम रहीं। उसने साफ कह दिया कि जब तक प्रेमिका से बात नहीं होगी, नीचे नहीं उतरूंगा। पुलिस ने आखिरकार मनीष से प्रेमिका का नंबर लिया और उसे मौके पर बुलाया।

    फोन पर दोनों के बीच बात हुई और मनीष का गुस्सा शांत हुआ। कई घंटों की माथापच्ची के बाद वह टंकी से नीचे उतरा। थाना प्रभारी धीरज मलिक ने बताया कि मनीष को सकुशल उसके परिवार को सौंप दिया गया है।