    हापुड़ में केडी कॉलेज के पास देखा गया तेंदुआ, मचा हड़कंप; लोग घरों में हुए कैद

    By Dhrub Sharma Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 08:54 PM (IST)

    सिंभावली क्षेत्र में केडी कॉलेज के पास तेंदुआ देखे जाने की खबर से हड़कंप मच गया है। हालांकि वन विभाग ने इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले एक साल से तेंदुआ देखा जा रहा है, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। वन विभाग द्वारा गश्त की जा रही है।

    पुराने हाईवे स्थित केडी कालेज के पीछे खेत में तेंदुआ होने का दावा किया।

    संवाद सहयोगी, सिंभावली। पुराने हाईवे स्थित केडी कालेज के पीछे खेत में तेंदुआ होने का दावा किया है, लेकिन वन विभाग के जिम्मेदारों ने पुष्टि नहीं की है। फिर भी सुरक्षा बरतने के लिए लोगों से अपील की है।

    सिंभावली क्षेत्र में पिछले करीब एक साल से स्थानीय लोग तेंदुआ होने का दावा कर रहे हैं। इस दौरान कुछ लोगों पर जंगली जानवरों ने हमले भी किए, पर वन विभाग इन हमला करने वाले जानवरों को न ही पकड़ पाया और न ही लोगों की संतुष्ट कर सका। वन विभाग की इस कार्यशैली से क्षेत्रीय लोग नाखुश है।

    शनिवार को एक बार फिर क्षेत्र में तेंदुआ होने का दावा किया गया। जिससे कालेज आने वाले छात्रों और राहगीरों में दहशत है। वन विभाग के दरोगा गौरव कुमार ने कहना है कि तेंदुए के होने की कोई पुष्टि नहीं हुई और न ही कोई पंजों के निशान मिले हैं। संभवतः जगली सूकर हो सकता है। फिर भी कोई अकेले खेत न जाए। विभाग कमचारी गश्त करेगें।