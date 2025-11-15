हापुड़ में केडी कॉलेज के पास देखा गया तेंदुआ, मचा हड़कंप; लोग घरों में हुए कैद

संवाद सहयोगी, सिंभावली। पुराने हाईवे स्थित केडी कालेज के पीछे खेत में तेंदुआ होने का दावा किया है, लेकिन वन विभाग के जिम्मेदारों ने पुष्टि नहीं की है। फिर भी सुरक्षा बरतने के लिए लोगों से अपील की है।

सिंभावली क्षेत्र में पिछले करीब एक साल से स्थानीय लोग तेंदुआ होने का दावा कर रहे हैं। इस दौरान कुछ लोगों पर जंगली जानवरों ने हमले भी किए, पर वन विभाग इन हमला करने वाले जानवरों को न ही पकड़ पाया और न ही लोगों की संतुष्ट कर सका। वन विभाग की इस कार्यशैली से क्षेत्रीय लोग नाखुश है।