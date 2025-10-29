हापुड़ के श्यामपुर जट्ट गांव में तेंदुओं का जोड़ा दिखने से ग्रामीणों में दहशत, वन विभाग की टीम ने बिछाया जाल

केशव त्यागी, हापुड़। हापुड़ में थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के गांव श्यामपुर जट्ट में मंगलवार रात को किसान जितेंद्र सिंधु के खेत में दो तेंदुओं का जोड़ा देखे जाने से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गया। ग्रामीणों ने तेंदुओं को खेतों में घूमते हुए स्पष्ट रूप से देखा, जिसकी जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग अपने घरों में कैद हो गए। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। फिलहाल तेंदुओं को पकड़ने के लिए जाल बिछाया जा रहा है।

मंगलवार रात करीब 10 बजे के गांव श्यामपुर जट्ट के जितेंद्र सिंधु के खेत में कुछ ग्रामीणों ने दो तेंदुओं का जोड़ा देखा एक तेंदुआ फसल के बीच आराम करता हुआ दिखा, जबकि दूसरा उसके आसपास घूम रहा था। इस दौरान मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने खुद सुरक्षित दूरी पर रहकर मोबाइल से फोटो खींची। यह फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल रो रहा है। जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। ग्रामीणों के अनुसार, तेंदुए श्यामपुर जट्ट के आसपास के जंगली इलाकों से भटककर यहां पहुंचे लगते हैं, जहां वह शिकार की तलाश में खेतों में घुस आते हैं।

ग्रामीणों में फैला भय, बच्चे-महिलाएं घरों में दुबके घटना की सूचना मिलते ही गांव में दहशत का माहौल कायम हो गया। ग्रामीणों ने रात भर अपने घरों के दरवाजे बंद रखे और बच्चों व महिलाओं को घर के अंदर ही रखा। स्थानीय किसान ने बताया कि यह इलाका जंगलों से सटा हुआ है, लेकिन दो तेंदुए एक साथ देखना दुर्लभ है। हम सब सतर्क रहेंगे।