यूपी के इस जिले में तेदुए का आतंक, पकड़ने में पिंजरे का गेट गायब; इलाके में दहशत का माहौल

सिंभावली में तेंदुए को पकड़ने के लिए लगाए गए पिंजरे का गेट गायब हो गया है जिससे विभाग में हड़कंप मच गया है। एक साल से तेंदुआ कई बार देखा गया है और लोगों पर हमला भी कर चुका है। हाल ही में तेंदुए के दो वीडियो वायरल हुए हैं जिससे क्षेत्र में दहशत फैल गई है। वन विभाग ने पुलिस को सूचना दे दी है।

जागरण संवाददाता, सिंभावली। नवादा नहर पुल के पास तेंदुए को पकड़ने के लिए विभाग ने पिंजरा लगाया था। हैरानी की बात यह है कि पिंजरे का गेट गायब है। अब बिना गेट के पिंजरा तेंदुए के आने का इंतजार कर रहा है। विभाग ने इस संबंध में पुलिस को सूचना दे दी है।

पिछले एक साल से नहर पटरी के किनारे बसे गांवों के लोग कई जगहों पर तेंदुआ देखने का दावा कर रहे हैं। जंगली जानवर कई बार लोगों पर हमला कर चुका है। तेंदुआ अभी तक पकड़ा नहीं गया है। शनिवार रात जंगल में अलग-अलग जगहों पर बैठे तेंदुए के दो वीडियो वायरल हुए। ये वीडियो सिंभावली थाना क्षेत्र के गांव फरीदपुर गोसाई के जंगल के बताए जा रहे हैं। अधिवक्ता योगेश गिरी ने बताया कि किसान धर्मेंद्र चौधरी के ट्यूबवेल पर तेंदुआ देखा गया, जिसे कार सवार युवकों ने कैद कर लिया।

एक अन्य स्थान पर तेंदुआ एक खेत में आराम से बैठा दिखाई दिया। कार में बैठे युवकों ने अपने मोबाइल फोन से तेंदुए का वीडियो बना लिया। दोनों वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं। तेंदुए का वीडियो वायरल होने के बाद क्षेत्र के किसान और निवासी दहशत में हैं।