'जीजा बोल वरना उड़ा दूंगा खोपड़ी...', पिस्टल दिखाकर वकील को दी जान से मारने की धमकी

केशव त्यागी, हापुड़। कोतवाली क्षेत्र के मोदीनगर रोड स्थित गांव बदनौली के पास चौधरी ढाबा के पास कुछ आरोपितों ने एक अधिवक्ता पर जानलेवा हमला कर दिया। इस दौरान एक आरोपित ने अधिवक्ता पर पिस्टल तान दी। उसने अधिवक्ता को उसे जीजा बोलने के लिए कहा।

ऐसा न करने पर गोली मारकर खोपड़ी उड़ाने की धमकी दी। आतंकित करने के लिए आरोपित ने हवाई फायरिंग भी की। इतना ही नहीं गला दबाकर अधिवक्ता की हत्या का प्रयास किया। मामले में पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस उनकी तलाश कर रही है।

पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में गांव बदनौली के अनुज कुमार ने बताया कि वह पेशे से अधिवक्ता हैं। नौ नवंबर 2025 की शाम करीब सात बजे वह अपने दोस्त हैप्पी के साथ मोदीनगर रोड स्थित चौधरी ढाबा पर भोजन कर रहे थे।

इसी बीच थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के गांव उपैड़ा का अंकित, थाना पिलखुवा स्थित कस्तले की मढैया का बिट्टू, हापुड़ कोतवाली क्षेत्र के गांव दस्तोई का कौशल, दादरी का मन्नु व सात अज्ञात आरोपित भैंसों को डंडों पीटते हुए बुग्गी दौड़ाते हुए वहां पहुंचे। उनके साथ दो काली रंग की स्कार्पियो कार भी थीं, जिनमें तेज आवाज में संगीत बज रहा था। उक्त लोग ढाबे पर रुक गए और बिना किसी उकसावे के दबंगई दिखाने लगे। विरोध पर आरोपितों ने गाली-गलौज शुरू कर दी।

इसी बीच आरोपित अंकित पिस्टल निकाल ली और पीड़ित पर तान दी। आरोपित ने पीड़ित को साला बताते हुए उसे जीजा बोलने के लिए मजबूर किया। ऐसा न करने पर गोली मारकर खोपड़ी उड़ाने की धमकी दी। इसी बीच आरोपित ने हवाई फायरिंग कर उसे आतंकित किया। फिर आरोपित ने अपने साथियों संग मिलकर पीड़ित पर डंडों से हमला कर दिया।