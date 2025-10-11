Hapur Crime: जंगल में कामगार की लाश मिलने से फैली सनसनी, सिर पर गंभीर चोट के निशान

केशव त्यागी, हापुड़। थाना पिलखुवा क्षेत्र के रिलायंस मार्ग स्थित गांव गालंद के जंगल में शनिवार सुबह कामगार का शव मिलने पर सनसनी फैल गई। मृतक के सिर पर गंभीर चोट के निशान है। स्वजन ने सिर पर ईंट से प्रहार कर हत्या का आरोप लगा थाने में तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

गांव गालंद की लता ने बताया कि उसके पति नीतू और संजय चौहान एक निजी कंपनी में कामगार थे वह पुत्री आरोही, पुत्र ओम, पृथ्वी, भारत और ननद मनीषा के साथ रहती है। शुक्रवार रात पति घर से किसी काम के सिलसिले में गए थे। देर रात तक पति वापस नहीं लौटे तो स्वजन ने उनकी तलाश शुरू कर दी। संभावित जगहों पर तलाश के बाद भी पति का कुछ पता नहीं चला। अनहोनी की आशंका जताते हुए साजन ने थाने में तहरीर दी।

शनिवार सुबह सात बजे कुछ ग्रामीणों में गांव गालंद के जंगल में रिलायंस मार्ग पर पति का शव पड़ा देखा। इसके बाद पीड़िता अपने स्वजन संग मौके पर पहुंच गई। पति के सिर पर ईंट से वार करने के चोट के निशान थे। सबको जंगली जानवरों ने कुछ जगह से नोंचा हुआ था। मामले की जानकारी के बाद थाना पिलखुवा प्रभारी निरीक्षक पटनीश कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे।