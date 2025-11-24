हापुड़: शादी से लौट रही किशोरी का मोदीनगर रोड से अपहरण, अपहरणकर्ता ने परिवार को दी खुलेआम धमकी

जागरण संवाददाता, हापुड़। सिंभावली क्षेत्र के एक गांव की किशोरी को एक संदिग्ध ने उस समय अगवा कर लिया, जब वह शहर के मोदीनगर रोड पर एक शादी समारोह से घर लौट रही थी। घटना की जानकारी होने पर किशोरी के पिता ने आरोपी से पूछताछ की। लेकिन, आरोपी ने किशोरी का पता बताने के बजाय पिता को जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

सिंभावली क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि 22 नवंबर को उसकी 16 वर्षीय बेटी हापुड़ शहर के मोदीनगर रोड स्थित एमडी पैलेस में एक शादी समारोह में शामिल होने गई थी। वहां से लौटते समय वह संदिग्ध परिस्थितियों में घर से गायब हो गई। देर रात तक जब वह घर नहीं लौटी, तो पीड़ित और उसके परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। तलाश के दौरान पता चला कि फरीदपुर गुसाई गांव निवासी सुमित ने उसे अगवा कर लिया है।