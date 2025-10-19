Language
    हापुड़ में गंगा मेले को लेकर तैयारी तेज, 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान 

    By Dhrub Sharma Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 02:01 PM (IST)

    कार्तिक पूर्णिमा मेले की तैयारी ज़ोरों पर है, पर सेक्टर रोड का काम अभी बाकी है जिससे श्रद्धालुओं को परेशानी हो सकती है। मुख्य स्नान 5 नवंबर को होगा, जिसके लिए 30 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। जिला पंचायत अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मेले में आने का निमंत्रण दिया है।

    गढ़ मेले में तैयार हो रहा गेट। जागरण

    संवाद सहयोगी, गढ़मुक्तेश्वर। कार्तिक पूर्णिमा मेले को लेकर जिला पंचायत द्वारा कार्याे में तेजी लानी शुरू कर दी है। दो मुख्य रोड को तैयार कर दिया गया है तो वहीं बैरिकैडिंग, टीन शेड लगाने का कार्य तेजी से चल रहा है। हालाकि अभी तक सेक्टर रोड बनाने का कार्य शुरू नहीं हुआ है। इसके कारण श्रद्धालुओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जिला पंचायत अध्यक्ष ने मेले में आने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निमंत्रण पत्र दिया है।

    गढ़मुक्तेश्वर के गंगा किनारे लगने वाले कार्तिक पूर्णिमा का मुख्य स्नान पांच नवंबर को होगा। इस मेले में दो सप्ताह पूर्व श्रद्धालुओं का आगमन शुरू हाे जाता है। श्रद्धालु यहां टैंट आदि लगाकर अपने स्वजन के साथ नित्य प्रतिदिन गंगा स्नान, पूजा पाठ एवं अन्य धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में व्यस्त रहते हैं। इस मेले में करीब 30 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है।

    श्रद्धालुओं के आगमन काे लेकर प्रशासन ने यहां करीब तीन सप्ताह पूर्व से ही तैयारी शुरू कर दी हैं। मंडलायुक्त, आइजी, डीआइजी, डीएम, एसपी यहां निरीक्षण कर मेले की सुरक्षा एवं व्यवस्थाओं को लेकर बैठक कर चुके हैं। पंच पर्व के बाद यहां श्रद्धालुओं का आगमन शुरू हो जाएगा। इसको लेकर प्रशासन ने यहां तैयारियों में तेजी लानी शुरू कर दी हैं। मेले में मुख्य रोड के साथ गंगा रोड को तैयार कर दिया गया है, जबकि सेक्टर रोड पर अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है।

    ऐसे में सेक्टर रोड का निर्माण नहीं होने से श्रद्धालुओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मेले में वाच टावर तैयार किए जा रहे हैं तो वहीं मुख्य गेट का स्ट्रक्चर तैयार कर दिया गया है। मेले में गंगा घाट, हैंडपंप, सफाई, सेक्टर रोड, सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही रोशनी आदि की व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारी लगातार अधिनस्थों के साथ मंथन कर रहे हैं। गंगा मेले के मुख्य मार्ग पर जाम से बचाने के लिए दो अस्थाई पुल, मेरठ सेक्टर एवं पार्किंग स्थल के लिए अलग से थाने बनाने की तैयारी चल रही है।

    पिछली बार गायिका मैथिली ठाकुर द्वारा यहां भजनों के माध्यम से लोगों को मंत्र मुग्ध कर दिया गया है। इस बार जिला पंचायत ने लोगों के लिए कवि सम्मेलन एवं रागनी का कार्यक्रम रखा है। इसके लिए कवि हरिओम सहित अन्य कवियों से वार्ता चल रही है। इसके अतिरिक्ति जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा नागर हुण ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मेले में आने के लिए निमंत्रण पत्र सौंपा है।मेले में समस्त कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य 25 अक्टूबर रखा है। इसके बाद से ही श्रद्धालुओं का आगमन शुरू होगा। मेले में इस बार और अधिक बेहतर सुविधा करने का प्रयास किया जा रहा है।