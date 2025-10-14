गढ़मुक्तेश्वर में कार्तिक पूर्णिमा मेले के लिए हुआ भूमि पूजन, 30 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना

ध्रुव शर्मा, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)। हापुड़ में तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर में लगने वाले कार्तिक पूर्णिमा मेले को लेकर आज (मंगलवार) को भूमि पूजन किया गया। इस मेले में दूर-दराज से करीब 30 लाख श्रद्धालुओं का आगमन होता है और कई दिनों तक गंगा किनारे प्रवास करके वह धार्मिक अनुष्ठान करते हैं।

मंगलवार को पंडित गोविंद शास्त्री, पंडित विनोद शास्त्री, महंत वाराह गिरी महाराज द्वारा विधिवत रूप से पूजा-अर्चना कराई गई।

इस दौरान जिला अधिकारी अभिषेक पांडे, जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा नागर हून, विधायक हरेंद्र सिंह तेवतिया, सीडीओ हिमांशु कुमार, जिला अध्यक्ष नरेश तोमर, सीएमओ सुनील त्यागी, एसपी विनीत भटनागर सहित पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे।