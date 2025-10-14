Language
    गढ़मुक्तेश्वर में कार्तिक पूर्णिमा मेले के लिए हुआ भूमि पूजन, 30 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना

    By Kapil Kumar Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 01:18 PM (IST)

    हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में कार्तिक पूर्णिमा मेले के लिए भूमि पूजन किया गया। इस मेले में लगभग 30 लाख श्रद्धालु दूर-दूर से आते हैं और गंगा किनारे रहकर धार्मिक कार्य करते हैं। पंडितों और महंतों ने विधिपूर्वक पूजा कराई, जिसमें जिलाधिकारी और विधायक समेत कई अधिकारी शामिल हुए।

    ध्रुव शर्मा, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)। हापुड़ में तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर में लगने वाले कार्तिक पूर्णिमा मेले को लेकर आज (मंगलवार) को भूमि पूजन किया गया। इस मेले में दूर-दराज से करीब 30 लाख श्रद्धालुओं का आगमन होता है और कई दिनों तक गंगा किनारे प्रवास करके वह धार्मिक अनुष्ठान करते हैं।

    मंगलवार को पंडित गोविंद शास्त्री, पंडित विनोद शास्त्री, महंत वाराह गिरी महाराज द्वारा विधिवत रूप से पूजा-अर्चना कराई गई।

    इस दौरान जिला अधिकारी अभिषेक पांडे, जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा नागर हून, विधायक हरेंद्र सिंह तेवतिया, सीडीओ हिमांशु कुमार, जिला अध्यक्ष नरेश तोमर, सीएमओ सुनील त्यागी, एसपी विनीत भटनागर सहित पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे।