हापुड़ में गंगा तट पर कार्तिक मेला, महाभारत काल से चला आ रहा रीत; समझिए पूरी कहानी

अशरफ चौधरी, गढ़मुक्तेश्वर। मोक्षदायिनी और पापनाशक गंगा के तट पर प्रतिवर्ष लगने वाले कार्तिक पूर्णिमा मेले का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा है। यह मेला अपने प्राचीन स्वरूप के कारण विशेष स्थान रखता है, लेकिन आधुनिक परिवेश में इसकी परंपराएँ तेज़ी से बदल रही हैं। यहाँ आने वाले लोग एक-दूसरे के खान-पान और पहनावे से परिचित होते थे, और अपने बेटे-बेटियों के विवाह भी तय करते थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

लगभग सात दशक पहले तक, सीमित प्रचार संसाधनों के कारण, यह धार्मिक मेला एक प्रमुख राजनीतिक केंद्र भी माना जाता था, जहाँ पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह सहित प्रमुख नेता जनसभाओं में शामिल होकर अपनी नीतियाँ प्रस्तुत करते थे। भक्ति और उल्लास से सराबोर, गंगा के प्रति अटूट आस्था से ओतप्रोत यह अनूठा मेला सांप्रदायिक दंगों से लेकर नोटबंदी तक, हर तरह की घटनाओं से प्रभावित रहा है। देश के विभाजन के दौरान गढ़ गंगा मेला सांप्रदायिक दंगों की आग में झुलस गया था।

भले ही अब यकीन करना मुश्किल हो, लेकिन हकीकत यही है कि गढ़ में मां गंगा के किनारे रेतीले मैदानों पर हर साल लगने वाला कार्तिक पूर्णिमा गंगा मेला भी सांप्रदायिकता की आग में झुलस गया था। देश के बंटवारे के दौरान 1947 में नफरत की आग गढ़ गंगा मेले तक पहुँच गई थी। उस समय मेले में देश की सबसे बड़ी लकड़ी की मंडी लगती थी, जहाँ किसान बैलगाड़ियों समेत कृषि संबंधी सामान खरीदते थे।