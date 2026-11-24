ध्रुव शर्मा, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)। कार्तिक पूर्णिमा पर मंगलवार को गढ़मुक्तेश्वर, ब्रजघाट एवं पुष्पावती पूठ में 35 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। अनेक लोगों ने मध्य रात्रि के बाद ही गंगा स्नान शुरू कर दिया, जबकि अधिकांश श्रद्धालुओं ने ब्रह्ममुहुर्त में गंगा स्नान शुरू किया। इसी के साथ करीब एक पखवाड़े से गंगा खादर में पड़ाव डालकर रह रहे श्रद्धालुओं की घर वापसी शुरू हो गई है।

गढ़मुक्तेश्वर स्थित गंगा के विशाल रेतील मैदान में पिछले एक पखवाड़े से लाखों श्रद्धालु डेरा डाल कर रहे थे। वह गंगा स्नान के साथ ही धार्मिक अनुष्ठान, योग एवं ध्यान आदि कर रहे थे। संपूर्ण मेला क्षेत्र तंबुओं की नगरी में बदल गया था।

इस बार मेले में चतुर्दशी पर अन्य वर्षो से ज्यादा श्रद्धालुओं का सैलाब देखा गया। सोमवार की दोपहर से रात तक करीब सात से आठ लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान रहा, जबकि 28 लाख लोग मेला क्षेत्र में पहले ही पड़ाव डाल चुके थे।

सोमवार दोपहर बाद से मेला मार्ग पर वाहनों के अधिक दबाव के कारण जाम लग गया था, जिसमें लाखों लोग फंसे रहे। रात भर लोग जाम में फंसे रहे। चंद मिनटों की दूरी तय करने में लोगों को पांच से छह घंटे का समय लग गया।