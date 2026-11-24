कार्तिक पूर्णिमा पर गढ़मुक्तेश्वर में उमड़ा आस्था का सैलाब, 35 लाख श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी
कार्तिक पूर्णिमा पर गढ़मुक्तेश्वर, ब्रजघाट और पुष्पावती पूठ में 35 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। एक पखवाड़े से चल रहे मेले के बाद अब श्रद्धालुओं की घर वापसी शुरू हो गई है।
HighLights
गढ़मुक्तेश्वर में कार्तिक पूर्णिमा पर 35 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई।
श्रद्धालुओं ने मध्य रात्रि और ब्रह्ममुहूर्त में गंगा स्नान किया।
मेला क्षेत्र में भारी भीड़ से यातायात जाम की समस्या हुई।
ध्रुव शर्मा, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)। कार्तिक पूर्णिमा पर मंगलवार को गढ़मुक्तेश्वर, ब्रजघाट एवं पुष्पावती पूठ में 35 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। अनेक लोगों ने मध्य रात्रि के बाद ही गंगा स्नान शुरू कर दिया, जबकि अधिकांश श्रद्धालुओं ने ब्रह्ममुहुर्त में गंगा स्नान शुरू किया। इसी के साथ करीब एक पखवाड़े से गंगा खादर में पड़ाव डालकर रह रहे श्रद्धालुओं की घर वापसी शुरू हो गई है।
गढ़मुक्तेश्वर स्थित गंगा के विशाल रेतील मैदान में पिछले एक पखवाड़े से लाखों श्रद्धालु डेरा डाल कर रहे थे। वह गंगा स्नान के साथ ही धार्मिक अनुष्ठान, योग एवं ध्यान आदि कर रहे थे। संपूर्ण मेला क्षेत्र तंबुओं की नगरी में बदल गया था।
इस बार मेले में चतुर्दशी पर अन्य वर्षो से ज्यादा श्रद्धालुओं का सैलाब देखा गया। सोमवार की दोपहर से रात तक करीब सात से आठ लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान रहा, जबकि 28 लाख लोग मेला क्षेत्र में पहले ही पड़ाव डाल चुके थे।
सोमवार दोपहर बाद से मेला मार्ग पर वाहनों के अधिक दबाव के कारण जाम लग गया था, जिसमें लाखों लोग फंसे रहे। रात भर लोग जाम में फंसे रहे। चंद मिनटों की दूरी तय करने में लोगों को पांच से छह घंटे का समय लग गया।
पुलिस जाम के हालात से निपटने के लिए प्रयास करती रहीं, लेकिन वाहनां की संख्या अधिक होने के कारण जाम पर काबू नहीं पाया जा सका। इसी के साथ सोमवार की मध्य रात्रि से गंगा स्नान शुरू हो गया तथा श्रद्धालुओं की मेले से वापसी शुरू हो गई है। वहीं, मेले से एक साथ लाखों श्रद्धालुओं की वापसी के साथ ही दूसरे मार्ग पर जाम के हालात बन गए है।
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