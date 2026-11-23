जागरण संवाददाता, बाबूगढ़ (हापुड़)। हापुड़ के थाना क्षेत्र में एनएच-9 पर शिवा ढाबे के पास शराब से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे के बाद ट्रक में लदी शराब की पेटियां हाईवे और डिवाइडर पर बिखर गईं। दुर्घटना में चालक घायल हो गया और केबिन में फंस गया।

सूचना पर पहुंची पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं, एनएच-9 की टीम की मदद से यातायात व्यवस्था सुचारू कराई गई। ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा पुलिस के अनुसार, शराब से भरा ट्रक गाजियाबाद के मोहन नगर से देवरिया जा रहा था। बाबूगढ़ क्षेत्र में शिवा ढाबे के पास पहुंचते ही ट्रक अनियंत्रित होकर डिवाइडर की ओर पलट गया। इससे शराब की पेटियां सड़क और डिवाइडर पर बिखर गईं। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और पुलिस को सूचना दी गई। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया सूचना पर पुलिस क्षेत्राधिकारी दीपक चतुर्वेदी और थाना प्रभारी प्रवीण कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। ट्रक चालक युधवीर निवासी मुरादनगर, गाजियाबाद केबिन में फंस गया था। पुलिसकर्मियों ने मशक्कत कर उसे बाहर निकाला और उपचार के लिए अस्पताल भेजा।