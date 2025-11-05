'हर-हर गंगे' के जयकारों से गूंजा गढ़मुक्तेश्वर, CM योगी ने हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर बरसाए फूल; देखें तस्वीरें

ध्रुव शर्मा, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)। गंगा तट पर लग रहे कार्तिक पूर्णिमा मेले का मुख्य स्नान मंगलवार की मध्य रात्रि के बाद से ही शुरू हो गया था।

भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने हर-हर गंगे के जयकारों के बीच गंगा में आस्था की डुबकी लगाई और पुण्य अर्जित किया।

वहीं, सीएम योगी ने हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर पुष्पवर्षा की और उनका स्वागत किया, जिससे पूरे वातावरण में भक्ति और आस्था का सुंदर संगम दिखाई दिया।

वहीं, ब्रह्मामुहुर्त होते ही श्रद्धालुओं की संख्या में भारी बढ़ोतरी हो गई और गंगा घाट गंगा मैया के जयकारों से गुंजायमान हो गए।

गढ़मुक्तेश्वर के गंगा खादर में लगने वाले कार्तिक पूर्णिमा मेले में मुख्य स्नान चल रहा है। मेले में करीब 30 लाख से अधिक श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुंचे हैं।

पूर्णिमा तिथि का शुभारंभ मंगलवार की रात्रि 10:36 बजे से हो गया था, जबकि सूर्योदय में यह तिथि बुधवार की सुबह होने के कारण मुख्य स्नान आज हो रहा है। अनेक श्रद्धालुओं ने मंगलवार की मध्य रात्रि के बाद से ही गंगा में स्नान शुरू कर दिया था, जबकि अधिकांश भक्तों ने बुधवार को ब्रह्मामुहुर्त में गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य अर्जित किया।