    एंबुलेंस के इंतजार में एक घंटे तक तड़पता घायल, लापरवाही से लोगों में भारी आक्रोश

    By Dhrub Sharma Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 02:25 PM (IST)

    हापुड़ के सिंभावली में सड़क हादसे में घायल एक युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में रेफर किया गया लेकिन एंबुलेंस एक घंटे तक नहीं पहुंची। इससे गुस्साए परिजनों ने निजी वाहन से उसे मेरठ पहुंचाया। सीएचसी प्रभारी ने बताया कि एंबुलेंस व्यस्त होने के कारण देरी हुई जिसकी जांच की जाएगी।

    एंबुलेंस के इंतजार में एक घंटे अस्पताल में स्टेचर पर पड़ा रहा घायल युवक

    सतीश शर्मा, सिंभावली (हापुड़)। यूपी सरकार और जिले के अधिकारी भले ही मरीज को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए दिन-रात मेहनत कर रहे हो, लेकिन कुछ लापरवाह कर्मचारी उनकी मेहनत पर पानी फेर रहे हैं। एक मामला सिंभावली थाना क्षेत्र से सामने आया है।

    दुर्घटना में घायल एक युवक को चिकित्सकों ने नाजुक हालत में मेरठ के लिए रेफर कर दिया, लेकिन एक घंटे तक एंबुलेंस नहीं आई। एंबुलेंस की इस तरह की व्यवस्था को देखकर क्षेत्र के लोगों और स्वजन में आक्रोश दिखाई दिया।

    सिंभावली थाना क्षेत्र के सिखेड़ा गांव के निकट बृहस्पतिवार की सुबह सड़क दुर्घटना में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था। जिसको तुरंत नजदीकी सिखेड़ा सीएचसी में भर्ती कराया गया।

    वहीं, चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद युवक की नाजुक हालत देखते हुए मेरठ के लिए रेफर कर दिया। फिर एंबुलेंस की आवश्यकता पड़ी, तो परिचितों ने एंबुलेंस के लिए हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर दिया, लेकिन एक घंटे तक भी एंबुलेंस अस्पताल नहीं पहुंची, जबकि घटना भी एंबुलेंस की टक्कर लगने से बताई जा रही है।एंबुलेंस के आने में देरी के कारण

    घायल युवक को स्ट्रेचर पर तड़पता देख लोग घबराएं हुए थे और एंबुलेंस की व्यवस्था को देखकर आक्रोशित दिखाई दिए।उसके बाद स्वजन ने प्राइवेट वाहन से अस्पताल ले गए। घायल युवक के स्वजन के अनुसार युवक की हालत अस्पताल में अभी भी गंभीर बनी हुई है।

    सीएचसी प्रभारी डाक्टर अमित बैसला ने बताया कि घायल युवक को नाजुक हालत में रेफर किया है,इसलिए एंबुलेंस की आवश्यकता पड़ी थी। एंबुलेंस में देरी होने के कारण लोगों के हंगामा को देखते हुए जिले के जिम्मेदार को फोन किया,तो उन्होंने बताया कि सभी एंबुलेंस व्यस्त हैं। इसलिए वह प्राइवेट एंबुलेंस से ले गए।

    सिंभावली क्षेत्र में एक ही एंबुलेंस है, जो उसे समय व्यस्त थी। चिकित्सक का फोन आने के बाद 102 एंबुलेंस की व्यवस्था कर अस्पताल में भेजी थी, लेकिन स्वजन अपनी इच्छा से प्राइवेट एंबुलेंस से मरीज को ले गए थे। वही, एंबुलेंस से दुर्घटना की बात भी गलत है।क्योंकि चालक डिवाइडर से टकराने के बाद दुर्घटना होना बता रहा है। - सौरभ शर्मा, जिला कोऑर्डिनेटर एंबुलेंस

    घायल युवक को अस्पताल ले जाने के लिए एंबुलेंस के आने में हुई देरी की बात बेहद गंभीर है। इस संबंध में जानकारी कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।  - सुनील त्यागी, सीएमओ