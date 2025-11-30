हापुड़: गंगा किनारे अधूरा सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, कब होगा समाधान?

गढ़ बृजघाट में ₹50 करोड़ की लागत से सीवर लाइन ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया था। पंद्रह साल से काम रुका हुआ है। ट्रीटमेंट प्लांट काम नहीं कर रहा है। सीवर लाइन से गंदा पानी नाले में बहाकर गंगा में जा रहा है। नाले गंगा को गंदा कर रहे हैं। सीवर लाइन का मामला 15 साल में भी हल नहीं हुआ। - मूलचंद सिंघल, प्रेसिडेंट, व्यापार मंडल गढ़

शहर में सीवर लाइन बिछाने का काम अधूरा है। मौजूदा सीवर का गंदा पानी नालों में डाला जा रहा है। नाले गंगा में बहाकर गंगा को गंदा कर रहे हैं। - संदीप त्यागी नीतू

गंगा को साफ करने के लिए सीवर लाइन बनाई गई थी। सीवर लाइन बीच में ही बंद है। सीवर के मेन होल खुले हैं, जिनसे बदबू आ रही है और कई लोग घायल हो चुके हैं। बार-बार शिकायत करने के बाद भी समस्या बनी हुई है। - नीरज राणा

सीवर लाइन के बारे में अक्सर शिकायतें मिल रही हैं। ट्रीटमेंट प्लांट बंद है। बड़े अधिकारियों को लिखकर समस्या को हल करने की कोशिश की गई है। श्रीराम यादव, SDM



