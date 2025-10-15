हापुड़: मीट कारोबारी पर आयकर विभाग का शिकंजा, तीसरे दिन भी छापेमारी जारी

जागरण संवाददाता, हापुड़। दिल्ली से आई विशेष टीम द्वारा सोमवार सुबह जिले में शुरू हुई आयकर विभाग की छापेमारी तीसरे दिन भी जारी है। पिछले तीन दिनों से टीम के सदस्य प्रमुख मीट कारोबारी हाजी यासीन, अनाज कारोबारी असलम कुरैशी, टैक्स वकील नितिन गर्ग और उनके भाई गौरव समेत छह से अधिक ठिकानों पर दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, जल्द ही लाखों-करोड़ों रुपये की कर चोरी का पर्दाफाश होगा।

सोमवार सुबह करीब सात बजे दिल्ली से रवाना हुई आयकर विभाग की 50 से अधिक सदस्यों की टीम ने पुलिस बल के साथ हापुड़ में औचक छापेमारी की। टीम ने सबसे पहले बुलंदशहर रोड स्थित ईदगाह रोड स्थित मीट कारोबारी हाजी यासीन के पूर्व घर और कार्यालय की तलाशी ली और दस्तावेजों की जांच की। हाजी यासीन मीट निर्यात के क्षेत्र में एक प्रमुख व्यक्ति हैं। समानांतर जांच गाजियाबाद स्थित उनकी फैक्ट्री तक भी पहुंची है।

इसके अलावा, आवास विकास कॉलोनी स्थित अनाज व्यापारी असलम कुरैशी के आवास पर भी छापेमारी की जा रही है, क्योंकि उनके मीट व्यापारी से कथित संबंध हैं। हापुड़ टैक्स बार एसोसिएशन के सचिव और श्रीनगर इलाके के जाने-माने टैक्स वकील नितिन गर्ग, हाजी यासीन के कानूनी सलाहकार भी माने जाते हैं।