    हापुड़: मीट कारोबारी पर आयकर विभाग का शिकंजा, तीसरे दिन भी छापेमारी जारी

    By Kesav Tyagi Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 02:09 PM (IST)

    हापुड़ में आयकर विभाग की टीम ने मीट कारोबारी हाजी यासीन और अनाज कारोबारी असलम कुरैशी समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई तीसरे दिन भी जारी रही। टीम दस्तावेजों की जांच कर रही है और संदिग्ध लेनदेन के सबूत मिलने की संभावना है। कर चोरी का बड़ा मामला सामने आ सकता है।

    जागरण संवाददाता, हापुड़। दिल्ली से आई विशेष टीम द्वारा सोमवार सुबह जिले में शुरू हुई आयकर विभाग की छापेमारी तीसरे दिन भी जारी है। पिछले तीन दिनों से टीम के सदस्य प्रमुख मीट कारोबारी हाजी यासीन, अनाज कारोबारी असलम कुरैशी, टैक्स वकील नितिन गर्ग और उनके भाई गौरव समेत छह से अधिक ठिकानों पर दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, जल्द ही लाखों-करोड़ों रुपये की कर चोरी का पर्दाफाश होगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सोमवार सुबह करीब सात बजे दिल्ली से रवाना हुई आयकर विभाग की 50 से अधिक सदस्यों की टीम ने पुलिस बल के साथ हापुड़ में औचक छापेमारी की। टीम ने सबसे पहले बुलंदशहर रोड स्थित ईदगाह रोड स्थित मीट कारोबारी हाजी यासीन के पूर्व घर और कार्यालय की तलाशी ली और दस्तावेजों की जांच की। हाजी यासीन मीट निर्यात के क्षेत्र में एक प्रमुख व्यक्ति हैं। समानांतर जांच गाजियाबाद स्थित उनकी फैक्ट्री तक भी पहुंची है।

    इसके अलावा, आवास विकास कॉलोनी स्थित अनाज व्यापारी असलम कुरैशी के आवास पर भी छापेमारी की जा रही है, क्योंकि उनके मीट व्यापारी से कथित संबंध हैं। हापुड़ टैक्स बार एसोसिएशन के सचिव और श्रीनगर इलाके के जाने-माने टैक्स वकील नितिन गर्ग, हाजी यासीन के कानूनी सलाहकार भी माने जाते हैं।

    पिछले तीन दिनों से, टीम के सदस्य कई लोगों से पूछताछ कर उनके बयान दर्ज कर रहे हैं। दस्तावेजों की बारीकी से जाँच की जा रही है। संदिग्ध दस्तावेजों को ज़ब्त करके सील किया जा रहा है। इन दस्तावेजों में संदिग्ध लेनदेन के सबूत होने की बात कही जा रही है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि कर चोरी का एक बड़ा मामला उजागर होने वाला है। जाँच अभी जारी है, और उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।