    हापुड़ में आयकर विभाग की ताबड़तोड़ छापामारी, वकील और शिक्षक दंपती के घर से अहम दस्तावेज जब्त

    By Kapil Kumar Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 10:16 AM (IST)

    हापुड़ में आयकर विभाग ने सोमवार सुबह अधिवक्ता नितिन गर्ग और एक शिक्षक दंपती के घरों पर छापामारी की। श्रीनगर, स्वर्ग आश्रम रोड और बुलंदशहर रोड पर केंद्रित इस कार्रवाई से शहर में अफरातफरी मच गई। वित्तीय दस्तावेजों और संपत्ति से जुड़े रिकॉर्ड की जांच की जा रही है, और कुछ महत्वपूर्ण कागजात जब्त किए गए हैं। माना जा रहा है कि यह छापेमारी टैक्स चोरी से जुड़ी हो सकती है।

    केशव त्यागी, हापुड़। हापुड़ में सोमवार सुबह कोतवाली क्षेत्र में आयकर विभाग की टीम ने अचानक छापामारी शुरू कर दी, जिससे पूरे शहर में अफरा-तफरी मच गई। यह कार्रवाई श्रीनगर, स्वर्ग आश्रम रोड और बुलंदशहर रोड पर केंद्रित रही। आयकर विभाग की टीमें सुबह-सुबह पहुंचीं और अधिवक्ता नितिन गर्ग के आवास के साथ-साथ एक शिक्षक दंपती के घर पर भी तलाशी अभियान शुरू किया।

    शहर के प्रमुख अधिवक्ता नितिन गर्ग के घर पर आयकर विभाग की टीम ने वित्तीय दस्तावेजों और संपत्ति से जुड़े रिकार्ड की गहन जांच शुरू की। सूत्रों के अनुसार, टीम ने कई महत्वपूर्ण कागजात जब्त किए हैं। आय के स्रोतों और संभावित टैक्स चोरी की जांच की जा रही है।हापुड़ देहात के कृष्णा नगर में रहने वाले एक शिक्षक दंपती के आवास पर भी छापेमारी चल रही है। यहां से भी कुछ अहम दस्तावेज जब्त किए गए हैं।

    विभाग की नजर दंपती की आय और संपत्ति के स्रोतों पर है। सुबह के समय शुरू हुई इस कार्रवाई ने स्थानीय लोगों में खलबली मचा दी। आयकर विभाग की टीमें पूरी तैयारी के साथ पहुंचीं और बिना किसी पूर्व सूचना के तलाशी शुरू की। सभी स्थानों पर स्थानीय पुलिस की भारी तैनाती की गई है ताकि कार्रवाई में कोई व्यवधान न हो। स्थानीय निवासियों और पड़ोसियों की भीड़ जमा हो गई, और लोग इस कार्रवाई के कारणों को लेकर चर्चा कर रहे हैं।

    क्या है मामला?

    आयकर विभाग ने अभी तक कार्रवाई के सटीक कारणों का खुलासा नहीं किया है। हालांकि, प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, यह छापेमारी टैक्स चोरी और आय के गैर-कानूनी स्रोतों से जुड़ी हो सकती है। शहर में इस कार्रवाई को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है।

     