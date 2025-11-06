हापुड़ में चल रहा अवैध खनन का खेल, डंपर ने तोड़े बिजली के खंभे; कई गांवों में छाया अंधेरा

जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के गांव रमपुरा के जंगलों में जमकर मिट्टी का अवैध खनन हो रहा है। यहां से चल रहे मिट्टी के डंफरों ने सोमवार को तीन विद्युत पोलों में टक्कर मार दी, जिससे वह टूटकर गिर गए। पोल के साथ ही विद्युत लाइन भी टूटकर गिर गई।

इस हादसे के बाद पांच गांवों की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। काफी देर तक भी बिजली नहीं आने पर ग्रामीणों ने संबंधित बिजलीघर पर जानकारी की। इसके बाद पोल टूटने की जानकारी मिली। जिसके बाद बिजली निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर क्षतिग्रस्त खंभों को ठीक करने के बाद आपूर्ति को बुधवार शाम को बहाल किया।

रमपुरा गांव के जंगल में मिट्टी का अवैध तरीके से खनन किया जा रहा है। सोमवार को कुछ डंफर मिट्टी लादकर बनखंडा-उदयपुर संपर्क मार्ग से निकल रहे थे। तभी एक डंफर ने थोड़ी-थोड़ी दूर पर स्थित बिजली के तीन पोल को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया।

इस हादसे के बाद गांव बनखंडा, रमपुरा, उदयपुर, नली हुसैनपुर और गांव दयानतपुर की बिजली आपूर्ति पूरी तरह से प्रभावित हो गई। सोमवार तड़के हुई इस घटना के बाद पांचों गांव के ग्रामीणों ने संबंधित बिजलीघर पर फोन घनघनाने शुरू कर दिए। वहां से आपूर्ति सुचारू होने की जानकारी मिलने के बाद ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया।

वहीं, जब ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो तीन पोल को क्षतिग्रस्त देखकर बिजलीघर पर सूचना दी। ग्रामीणों ने बताया कि मिट्टी के डंफर के ठेकेदार ने बिजली निगम के अधिकारियों से सांठ-गांठ कर रखी है। जिस वजह से आए दिन ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। किसी प्रकार बिजली निगम के अधिकारियों ने मंगलवार सुबह दस बजे तक आपूर्ति को बहाल किया। जिसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली।