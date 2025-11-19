Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दाहिना हाथ कटकर हुआ अलग, 70 प्रतिशत लिवर डैमेज; हापुड़ में दिल दहला देने वाला सड़क हादसा

    By Keshav TyagiEdited By: Anup Tiwari
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 10:13 AM (IST)

    हापुड़ में एक हृदयविदारक सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति का दाहिना हाथ कटकर अलग हो गया और उसके लिवर को 70 प्रतिशत तक नुकसान पहुंचा। इस घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है और घायल व्यक्ति की गंभीर स्थिति बनी हुई है।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, हापुड़। थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के गांव उपैड़ा के पास एनएच-09 पर भयानक सड़क दुर्घटना में अनियंत्रित मिनी ट्रक की टक्कर से गाजियाबाद के मोदीनगर के अरुण कश्यप का दाहिना हाथ कंधे से नीचे कटकर अलग हो गया। गंभीर रूप से घायल को तुरंत अस्पताल ले जाया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जहां चिकित्सकों ने बताया कि युवक लिवर 70 प्रतिशत तक क्षतिग्रस्त हो चुका है। अस्पताल में अभी भी युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। मामले में पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने ट्रक के अज्ञात चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। चालक की तलाश की जा रही है।

    पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में गाजियाबाद के मोदीनगर के दयापुरी के मूलचंद कश्यप ने बताया कि सात नवंबर को उसका 30 वर्षीय पुत्र अरुण कश्यप कार में सवार होकर जा रहा था। थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के गांव उपैड़ा के पास एनएच-09 पर पहुंचने पर अनियंत्रित मिनी ट्रक के चालक ने कार में टक्कर मार दी।

    टक्कर इतनी जोरदार थी कि अरुण कश्यप का दाहिना हाथ कंधे से नीचे पूरी तरह कटकर अलग हो गया। गंभीर रूप से घायल अरुण को तुरंत अस्पताल ले जाया गया।

    70 प्रतिशत लिवर को हुआ नुकसान

    जहां चिकित्सकों ने बताया कि उनका लिवर 70 प्रतिशत तक क्षतिग्रस्त हो चुका है। शरीर के अंदरूनी अंगों में भी गहरी चोटें आई हैं। युवक की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। पीड़ित ने थाने में तहरीर दी। थाना बाबूगढ़ प्रभारी निरीक्षक मुनीष प्रताप सिंह ने बताया कि मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। चालक की तलाश की जा रही है। जल्द ही उसे पकड़कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।