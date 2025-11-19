दाहिना हाथ कटकर हुआ अलग, 70 प्रतिशत लिवर डैमेज; हापुड़ में दिल दहला देने वाला सड़क हादसा

जागरण संवाददाता, हापुड़। थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के गांव उपैड़ा के पास एनएच-09 पर भयानक सड़क दुर्घटना में अनियंत्रित मिनी ट्रक की टक्कर से गाजियाबाद के मोदीनगर के अरुण कश्यप का दाहिना हाथ कंधे से नीचे कटकर अलग हो गया। गंभीर रूप से घायल को तुरंत अस्पताल ले जाया गया।

जहां चिकित्सकों ने बताया कि युवक लिवर 70 प्रतिशत तक क्षतिग्रस्त हो चुका है। अस्पताल में अभी भी युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। मामले में पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने ट्रक के अज्ञात चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। चालक की तलाश की जा रही है।

पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में गाजियाबाद के मोदीनगर के दयापुरी के मूलचंद कश्यप ने बताया कि सात नवंबर को उसका 30 वर्षीय पुत्र अरुण कश्यप कार में सवार होकर जा रहा था। थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के गांव उपैड़ा के पास एनएच-09 पर पहुंचने पर अनियंत्रित मिनी ट्रक के चालक ने कार में टक्कर मार दी।