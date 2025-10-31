हापुड़ की इस तहसील में हाई वोल्टेज ड्रामा, छत से कूदने की धमकी से मच गई अफरा-तफरी

संवाद सहयोगी, धौलाना (हापुड़)। हापुड़ में तहसील परिसर में गुरुवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई जब थाना क्षेत्र के ग्राम बासतपुर का रहने वाला एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति अचानक से तहसील भवन की ऊपरी मंजिल पर चढ़कर नीचे कूदने की धमकी दे दी।

बताया गया कि करीब एक घंटे तक चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे ने लोगों की सांसें थाम दीं, लेकिन अधिवक्ता वीरेंद्र तोमर की समझाइश और पुलिस की तत्परता से एक बड़ी अनहोनी टल गई। जानकारी के अनुसार, अजयपाल पिछले करीब 25 वर्षों से मानसिक रूप से बीमार है और अक्सर अपने परिजनों व आसपास के लोगों पर हमला कर देता है। गुरुवार को वह अचानक तहसील परिसर पहुंचा और ऊपरी मंजिल पर जाकर नीचे कूदने की धमकी देने लगा। यह देखकर मौके पर मौजूद लोग भयभीत हो गए।

सूचना मिलते ही पुलिस और होमगार्ड कर्मी मौके पर पहुंचे और उसे शांत करने का प्रयास किया, लेकिन वह किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। इस दौरान पुलिस और तहसील कर्मियों ने अधिवक्ताओं के साथ मिलकर मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति को समझने का प्रयास किया। अजय के स्वजन आने पर उसे उनके हवाले किया गया तब जाकर तहसील कर्मियों की में जान में जान आई।