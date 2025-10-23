Language
    Hapur Crime: हापुड़ में दिनदहाड़े गुंडागर्दी, दो युवकों के सिर पर डंडे से वार कर किया लहूलुहान; जांच में जुटी पुलिस

    By Kesav Tyagi Edited By: Sonu Suman
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 03:30 PM (IST)

    हापुड़ के बाबूगढ़ क्षेत्र के उपैड़ा गांव में तीन आरोपियों ने एक युवक और उसके भाई पर हमला किया। पीड़ित राजू ने बताया कि इमरान, साहिल और समीर ने गाली-गलौज करते हुए उन पर डंडे से हमला किया, जिससे राजू लहूलुहान हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। घायल राजू का अस्पताल में इलाज चल रहा है।

    Hero Image

    हापुड़ में युवक और उसके भाई पर जानलेवा हमला।

    जागरण संवाददाता, हापुड़। थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के गांव उपैड़ा में तीन आरोपितों ने एक युवक व उसके भाई को बेरहमी से पीटा। सिर पर डंडे से वार कर युवक को लहूलुहान कर दिया। घायल युवक का अस्पताल में उपचार चल रहा है। मामले में पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने तीन नामजद आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस आरोपितों की तलाश कर रही है। 

    पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में गांव उपैड़ा के राजू ने बताया कि बुधवार रात करीब आठ बजे वह अपने भाई सोनू के साथ घर से गली की तरफ जा रहा था। गली में पड़ोसी इमरान, साहिल और समीर ने उनका रास्ता रोक लिया। विरोध पर आरोपितों ने गाली-गलौच कर अभद्रता शुरू कर दी।

    इसी बीच आरोपितों ने दोनों भाईयों के साथ मारपीट कर दी। आरोपितों ने पीड़ित के सिर पर डंडे से वार कर दिया। जिससे पीड़ित लहूलुहान हो गया। विवाद होता देखकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। जिन्होंने पीड़ित व उसके भाई को बचाया।

    इसके बाद आरोपित हत्या की धमकी देकर फरार हो गए। स्वजन ने ग्रामीणों की मदद से दोनों को घायलावस्था में अस्पताल में भर्ती कराया। प्राथमिक उपचार के बाद पीड़ित थाने पहुंचा और तहरीर दी।

    थाना बाबूगढ़ प्रभारी निरीक्षक मुनीष प्रताप सिंह चौहान ने बताया कि तहरीर के आधार पर साहिल, समीर और इमरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। जल्द ही आरोपितों को गिरफ्तार किया जाएगा।