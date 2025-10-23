Hapur Crime: हापुड़ में दिनदहाड़े गुंडागर्दी, दो युवकों के सिर पर डंडे से वार कर किया लहूलुहान; जांच में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, हापुड़। थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के गांव उपैड़ा में तीन आरोपितों ने एक युवक व उसके भाई को बेरहमी से पीटा। सिर पर डंडे से वार कर युवक को लहूलुहान कर दिया। घायल युवक का अस्पताल में उपचार चल रहा है। मामले में पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने तीन नामजद आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस आरोपितों की तलाश कर रही है।

पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में गांव उपैड़ा के राजू ने बताया कि बुधवार रात करीब आठ बजे वह अपने भाई सोनू के साथ घर से गली की तरफ जा रहा था। गली में पड़ोसी इमरान, साहिल और समीर ने उनका रास्ता रोक लिया। विरोध पर आरोपितों ने गाली-गलौच कर अभद्रता शुरू कर दी।

इसी बीच आरोपितों ने दोनों भाईयों के साथ मारपीट कर दी। आरोपितों ने पीड़ित के सिर पर डंडे से वार कर दिया। जिससे पीड़ित लहूलुहान हो गया। विवाद होता देखकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। जिन्होंने पीड़ित व उसके भाई को बचाया।