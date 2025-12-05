Language
    नूरपुर गोलीकांड: आखिर एम्स में मौत से जंग हार गया आयुष, सात हमलावरों को अब तक नहीं पकड़ सकी पुलिस

    By Keshav TyagiEdited By: Kushagra Mishra
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 10:50 AM (IST)

    हापुड़ के नूरपुर गांव में 16 नवंबर को हुए गोलीकांड में घायल युवक आयुष की दिल्ली एम्स में मौत हो गई। ट्रैक्टर हटाने को लेकर हुए विवाद में हुई फायरिंग म ...और पढ़ें

    केशव त्यागी, हापुड़। थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के गांव नूरपुर में 16 नवंबर हुए गोलीकांड में घायल युवक की बृहस्पतिवार को दिल्ली के एम्स अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई है। मौत की खबर मिलते ही पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई और मृतक के घर कोहराम मच गया।बता दें कि ट्रैक्टर हटाने को लेकर शुरू हुए मामूली विवाद में ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी।

    जिसमें मृतक समेत नौ लोग घायल हुए थे। मामले में नौ नामजद आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट की गई थी। जिनमें से दो लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। बाकी, आरोपित अभी भी फरार हैं। पुलिस ने मामले में संबंधित धाराएं बढ़ाकर आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है।

    बता दें कि 16 नवंबर को शाम करीब चार बजे नूरपुर का अमन अपनी भैंसा-बुग्गी से गांव में जा रहा था। रास्ते में संजय का ट्रैक्टर खड़ा होने से रास्ता रुका हुआ था। अमन ने संजय के बेटे अर्पित से ट्रैक्टर हटाने को कहा, जिस पर अर्पित भड़क गया और अमन के साथ मारपीट करने लगा। रात साढ़े आठ बजे विवाद फिर भड़का। जिसके बाद आरोपित पक्ष के संजय, अर्पित, श्रवण, प्रेमपाल, अक्षय, अमित और भूरे सहित कई लोग लाठी-डंडों और हथियारों के साथ जगदीश पर टूट पड़े।

    जब जगदीश के स्वजन और पड़ोसी मदद को पहुंचे तो आरोपित पक्ष अपने मकानों की छत पर चढ़ गया और वहां से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस अंधाधुंध गोलीबारी और मारपीट में पीड़ित पक्ष के आयुष, निखिल, अनुज, रवि, विजय, संत सिंह, माही सहित आठ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

    गंभीर हालत में आयुष को पहले मेरठ मेडिकल कालेज और फिर दिल्ली एम्स रेफर किया गया था। जहां 18 दिन तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद उसने दम तोड़ दिया। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर नौ नामजद सहित अन्य के विरुद्ध हत्या, हत्या का प्रयास, दंगा, आर्म्स एक्ट समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। बाद प्रेमपाल उर्फ किन्नू को गिरफ्तार कर दो तमंचे बरामद किए गए थे।

    जिन्हें पुलिस ने जेल भिजवाया था। थाना प्रभारी निरीक्षक मुनीष प्रताप सिंह ने बताया कि आयुष की मौत की सूचना मिल गई है। मुकदमे में हत्या की धारा बढ़ा दी गई है। फरार आरोपितों की तलाश में छापामार कार्रवाई की जा रही है। शीघ्र ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

    गांव में तनाव, पुलिस बल तैनात

    आयुष की मौत के बाद गांव नूरपुर में सन्नाटा पसरा हुआ है। दोनों पक्ष एक ही गांव के होने से लोग दहशत में हैं। गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। किसी प्रकार की अनहोनी को रोकने के लिए गांव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।

