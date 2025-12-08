हापुड़ में लाइव वीडियो बनाकर युवक ने कमरे में लगाया फंदा, हालत गंभीर
हापुड़ के धौलाना क्षेत्र में एक युवक ने नशे की हालत में पैसे न मिलने पर लाइव वीडियो बनाकर आत्महत्या का प्रयास किया। उसने कमरे में पंखे से लटककर जान दे ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पिलखुवा। धौलाना क्षेत्र के एक युवक ने मौत का लाइव वीडियो बनाया। नशे को रुपये नहीं मिलने पर वीडियो बनाते हुए फंदा लगाया। कमरे में पंखे पर लटककर जान देने का प्रयास किया।
स्वजन ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक को फंदे से उतारा। गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। युवक के फंदा लगाने का वीडियो वायरल हो रहा है। अभी तक पुलिस शिकायत नहीं दी गई है।
