हापुड़: दवा लेने गए युवक पर हमला, पिता-पुत्र के खिलाफ मामला दर्ज

केशव त्यागी, हापुड़। थाना और बाबूगढ़ कस्बे में दवा लेने बाइक से आए एक युवक को पिता-पुत्र ने बेरहमी से पीटा। मारपीट से युवक के नाक और कान से खून बहने लगा। खून बहने पर आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी दी और मौके से भाग गए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने दो नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस उनकी तलाश कर रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

थाना देहात क्षेत्र के ततारपुर गांव के हिमांशु कुमार ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि 21 नवंबर को शाम करीब 4:30 बजे वह बाइक से थाना और बाबूगढ़ छावनी कस्बे में दवा लेने जा रहा था। उसने बाबूगढ़ छावनी में राज मेडिकल स्टोर के सामने बाइक रोकी। इसी बीच बाबूगढ़ क्षेत्र के बछलौता गांव का नरेंद्र अपने बेटे असित के साथ आ गया।

पीड़ित को देखकर पिता-पुत्र गाली-गलौज और बदतमीजी करने लगे। विरोध करने पर आरोपियों ने उसे लात-घूंसों से पीटना शुरू कर दिया। पीड़ित की नाक और पेट पर गंभीर चोटें आईं और उसकी नाक से खून बहने लगा। जब आस-पास के लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी दी और भाग गए। जान बचाकर पीड़ित थाने पहुंचा और लिखित शिकायत देकर केस दर्ज करने की मांग की।