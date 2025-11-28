Language
    हापुड़: दवा लेने गए युवक पर हमला, पिता-पुत्र के खिलाफ मामला दर्ज

    By Rajesh Kumar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 10:07 AM (IST)

    हापुड़ के बाबूगढ़ में दवा लेने गए एक युवक को पिता-पुत्र ने बेरहमी से पीटा, जिससे उसके नाक और कान से खून बहने लगा। आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश जारी है। घटना बाबूगढ़ छावनी स्थित राज मेडिकल स्टोर के सामने हुई।

    हापुड़ के बाबूगढ़ में दवा लेने गए एक युवक को पिता-पुत्र ने बेरहमी से पीटा। सांकेतिक तस्वीर

    केशव त्यागी, हापुड़। थाना और बाबूगढ़ कस्बे में दवा लेने बाइक से आए एक युवक को पिता-पुत्र ने बेरहमी से पीटा। मारपीट से युवक के नाक और कान से खून बहने लगा। खून बहने पर आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी दी और मौके से भाग गए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने दो नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस उनकी तलाश कर रही है।

    थाना देहात क्षेत्र के ततारपुर गांव के हिमांशु कुमार ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि 21 नवंबर को शाम करीब 4:30 बजे वह बाइक से थाना और बाबूगढ़ छावनी कस्बे में दवा लेने जा रहा था। उसने बाबूगढ़ छावनी में राज मेडिकल स्टोर के सामने बाइक रोकी। इसी बीच बाबूगढ़ क्षेत्र के बछलौता गांव का नरेंद्र अपने बेटे असित के साथ आ गया।

    पीड़ित को देखकर पिता-पुत्र गाली-गलौज और बदतमीजी करने लगे। विरोध करने पर आरोपियों ने उसे लात-घूंसों से पीटना शुरू कर दिया।

    पीड़ित की नाक और पेट पर गंभीर चोटें आईं और उसकी नाक से खून बहने लगा। जब आस-पास के लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी दी और भाग गए। जान बचाकर पीड़ित थाने पहुंचा और लिखित शिकायत देकर केस दर्ज करने की मांग की।

    बाबूगढ़ थाना इंचार्ज इंस्पेक्टर मुनीश प्रताप सिंह ने बताया कि घटना की जांच के बाद आरोपी पिता-पुत्र के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है और उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।