शादी समारोह में अचानक चल गए लात-घूंसे, हापुड़ पुलिस ने छह आरोपितों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा

संवाद सहयोगी, पिलखुवा (हापुड़)। हापुड़ के पिलखुवा में कोतवाली क्षेत्र के गांव कस्तला में रविवार देर रात शादी समारोह के दौरान हुए विवाद में बुलंदशहर जनपद के युवक की पिटाई कर दी गई। पुलिस ने छह आरोपितों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

पुलिस के अनुसार, जनपद बुलंदशहर के थाना गुलावठी मोहल्ला रामनगर के वीशू कस्तला स्थित वृंदावन फार्म हाउस में शादी समारोह में शामिल होने आया था। उसी दौरान कोतवाली क्षेत्र के गांव कस्तला कासमाबाद के आरोपित शुभम, निक्की, आकाश, सुमित, लाला और संदीप शराब के नशे में गाली-गलौज कर रहे थे।