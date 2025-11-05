Language
    शादी समारोह में अचानक चल गए लात-घूंसे, हापुड़ पुलिस ने छह आरोपितों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा

    By Dharampal Arya Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 04:58 PM (IST)

    हापुड़ के पिलखुवा में एक शादी समारोह में बुलंदशहर के युवक वीशू के साथ मारपीट की गई। आरोप है कि शराब के नशे में कुछ लोग गाली-गलौज कर रहे थे, और मना करने पर उन्होंने वीशू को पीटा। पुलिस ने छह नामजद आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

    संवाद सहयोगी, पिलखुवा (हापुड़)। हापुड़ के पिलखुवा में कोतवाली क्षेत्र के गांव कस्तला में रविवार देर रात शादी समारोह के दौरान हुए विवाद में बुलंदशहर जनपद के युवक की पिटाई कर दी गई। पुलिस ने छह आरोपितों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

    पुलिस के अनुसार, जनपद बुलंदशहर के थाना गुलावठी मोहल्ला रामनगर के वीशू कस्तला स्थित वृंदावन फार्म हाउस में शादी समारोह में शामिल होने आया था। उसी दौरान कोतवाली क्षेत्र के गांव कस्तला कासमाबाद के आरोपित शुभम, निक्की, आकाश, सुमित, लाला और संदीप शराब के नशे में गाली-गलौज कर रहे थे।

    मना करने पर सभी ने एक राय होकर वीशू के साथ मारपीट की। शोर सुनकर जब लोग पहुंचे तो आरोपित जान से मारने की धमकी देकर मौके से भाग गए। सीओ अनीता चौहान ने बताया कि मामले में सभी आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही हैं।