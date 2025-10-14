14 दिन के वेतन की मांग को लेकर धरने पर बैठे कर्मचारी, ये हैं प्रमुख मांगें

संवाद सहयोगी, सिंभावली (हापुड़)। हापुड़ में कर्मचारी अपने ओवरटाइम और 14 दिन के वेतन की मांग को लेकर हड़ताल कर धरने पर बैठे हुए हैं। सोमवार को समाजवादी पार्टी के नेता डा. सुधीर चौहान कर्मचारियों के बीच पहुंचे। उन्होंने कर्मचारियों और प्रबंध तंत्र के बीच वार्ता कराई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पाया।

नेता डाक्टर सुधीर चौहान ने कहा कि जिम्मेदारों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, इसलिए इस तरह के हालात पैदा हुए हैं। चीनी मिल को जो भी जिम्मेदार चलाएगा। वहीं, किसान और मजदूरों का पैसा देगा।

पवन त्यागी और परविंदर चौधरी ने कहा कि ओवरटाइम और वेतन दोनों का भुगतान कर्मचारियों को नहीं मिला है। भविष्य में भी देने का सही वादा नहीं है। इसी वादा खिलाफी से नाराज कर्मचारी हड़ताल पर हैं।

वहीं, धरना स्थल पर पहुंचे मुख्य महाप्रबंधक करन सिंह, गन्ना महाप्रबंधक विश्वासराज सिंह, केपी राणा और मनोज गोयल, दिनेश शर्मा ने कर्मचारियों से वार्ता की और कार्य पर लौटने का आग्रह किया और उनकी मांगों को आईआरपी को अवगत कराने का आश्वासन दिया,पर कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म करने से इंकार कर दिया।