हापुड़ में रामा मेडिकल कॉलेज के पास सूटकेस में मिली महिला की लाश, इलाके में फैली सनसनी

हापुड़ के पिलखुवा में रामा मेडिकल कॉलेज के निकट एक सूटकेस में महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। आशंका है कि शव कई महीने पुराना है और बुरी तरह से सड़ चुका है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और शव की पहचान करने का प्रयास कर रही है।

पिलखुवा में रामा मेडिकल कॉलेज के सामने सूटकेस में महिला का शव मिला। जागरण