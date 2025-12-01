Language
    हापुड़ में रामा मेडिकल कॉलेज के पास सूटकेस में मिली महिला की लाश, इलाके में फैली सनसनी

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 01:55 PM (IST)

    हापुड़ के पिलखुवा में रामा मेडिकल कॉलेज के निकट एक सूटकेस में महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। आशंका है कि शव कई महीने पुराना है और बुरी तरह से सड़ चुका है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और शव की पहचान करने का प्रयास कर रही है।

    Hero Image

    पिलखुवा में रामा मेडिकल कॉलेज के सामने सूटकेस में महिला का शव मिला। जागरण

    जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ जनपद के पिलखुवा में रामा मेडिकल कॉलेज के सामने सूटकेस में महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव के कई महीने पुराना होने की आशंका है। बताया गया कि शव का ज्यादातर हिस्सा गल चुका है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में कर रही है।

    बता दें कि यह पहली बार नहीं है, जब जिले में इस तरह सूटकेस में किसी का शव मिला हो। इससे पहले भी हापुड़ में इस तरह के केस सामने आ चुके हैं।   

     