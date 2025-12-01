हापुड़ में रामा मेडिकल कॉलेज के पास सूटकेस में मिली महिला की लाश, इलाके में फैली सनसनी
हापुड़ के पिलखुवा में रामा मेडिकल कॉलेज के निकट एक सूटकेस में महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। आशंका है कि शव कई महीने पुराना है और बुरी तरह से सड़ चुका है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और शव की पहचान करने का प्रयास कर रही है।
जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ जनपद के पिलखुवा में रामा मेडिकल कॉलेज के सामने सूटकेस में महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव के कई महीने पुराना होने की आशंका है। बताया गया कि शव का ज्यादातर हिस्सा गल चुका है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में कर रही है।
बता दें कि यह पहली बार नहीं है, जब जिले में इस तरह सूटकेस में किसी का शव मिला हो। इससे पहले भी हापुड़ में इस तरह के केस सामने आ चुके हैं।
