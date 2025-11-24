यूपी में बिजली विभाग का नया कारनामा! 15 साल पहले कट गया था कनेक्शन; अब बिल देख मकान मालिक के उड़े होश

संवाद सहयोगी, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)। हापुड़ में नगर की रहने वाली एक महिला का आरोप है कि उसका घर के पानी टंकी का कनेक्शन 15 साल पूर्व काट दिया गया था। लेकिन कागजों में लगातार चल रहा था।

इसके बाद महिला को तीस हजार रुपये का बिल जमा करने के निर्देश जारी हुए हैं। महिला के बिना पानी कनेक्शन का बिल देख होश उड़ गए। पीड़ित ने एसडीएम को शिकायत पत्र देकर जांच की मांग की हैं।

नगर के मोहल्ला इंद्रा नगर कॉलोनी की रहने वाली महिला माया देवी ने बताया कि 15 साल पूर्व सड़क खुदाई के समय पालिका के कर्मचारियों ने पानी टंकी का कनेक्शन काट दिया था। उन्होंने बताया 15 साल से घर पर टंकी का कनेक्शन नहीं चल रहा हैं। और नगर पालिका के कागजों में लगातार चल रहा हैं।