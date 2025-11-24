Language
    यूपी में बिजली विभाग का नया कारनामा! 15 साल पहले कट गया था कनेक्शन; अब बिल देख मकान मालिक के उड़े होश

    By Dhrub Sharma Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 08:08 PM (IST)

    हापुड़ में एक महिला ने शिकायत की है कि 15 साल पहले पानी का कनेक्शन कटने के बावजूद उसे 30 हजार रुपये का बिल भेजा गया है। महिला के अनुसार, सड़क खुदाई के दौरान कनेक्शन काटा गया था, लेकिन नगर पालिका के रिकॉर्ड में यह जारी रहा। पीड़ित ने एसडीएम से शिकायत कर जांच की मांग की है। एसडीएम ने संबंधित विभाग को पत्र लिखकर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।

    संवाद सहयोगी, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)। हापुड़ में नगर की रहने वाली एक महिला का आरोप है कि उसका घर के पानी टंकी का कनेक्शन 15 साल पूर्व काट दिया गया था। लेकिन कागजों में लगातार चल रहा था।

    इसके बाद महिला को तीस हजार रुपये का बिल जमा करने के निर्देश जारी हुए हैं। महिला के बिना पानी कनेक्शन का बिल देख होश उड़ गए। पीड़ित ने एसडीएम को शिकायत पत्र देकर जांच की मांग की हैं।

    नगर के मोहल्ला इंद्रा नगर कॉलोनी की रहने वाली महिला माया देवी ने बताया कि 15 साल पूर्व सड़क खुदाई के समय पालिका के कर्मचारियों ने पानी टंकी का कनेक्शन काट दिया था। उन्होंने बताया 15 साल से घर पर टंकी का कनेक्शन नहीं चल रहा हैं। और नगर पालिका के कागजों में लगातार चल रहा हैं।

    हैरानी की बात यह है कि घर पानी का कनेक्शन 15 साल से नहीं है फिर भी उनके नाम से पानी का बिल जारी हो गया। उन्होंने बताया कि पालिका के कर्मचारियों से 30 हजार रुपये का बिल मिलने की शिकायत पहले भी दर्ज कराई है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है।

    उन्होंने बताया कि बिना कनेक्शन के भी उनके नाम से बिल जारी हो रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब कनेक्शन ही नहीं है, तो बिल कैसे जारी हो गया। इस संबंध एसडीएम श्रीराम यादव ने बताया कि संबंधित विभाग को पत्राचार कर दिया गया हैं।