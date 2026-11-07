कनाडा से सोना-हीरे और आईफोन भेजने का दिया झांसा, हापुड़ की महिला ने गंवाए 14.58 लाख रुपये

केशव त्यागी, हापुड़। सोशल मीडिया पर अनजान व्यक्ति से दोस्ती करना एक महिला को भारी पड़ गया। इंस्टाग्राम पर दोस्ती करने के बाद साइबर ठगों ने कनाडा से सोना-चांदी, हीरे और आईफोन भेजने का झांसा देकर महिला से 14 लाख 58 हजार नौ सौ रुपये ठग लिए।

आरोपितों ने पार्सल को एयरपोर्ट से छुड़ाने और डालर को भारतीय मुद्रा में बदलने के नाम पर अलग-अलग खातों में रकम जमा कराई। पीड़िता की शिकायत पर साइबर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

ठग ने कैसे फंसाला जाल में? गांव दादरी की संगीता रानी ने बताया कि करीब एक महीने पहले इंस्टाग्राम पर उसकी दोस्ती अमन 418988 नाम की आईडी के माध्यम से एक युवक से हुई थी। युवक ने बातचीत के दौरान उसे कनाडा से सोना-चांदी और आइफोन भेजने का लालच दिया।

इसके बाद आरोपित ने वाट्सएप के माध्यम से दो मोबाइल नंबरों से बातचीत शुरू कर दी। आरोपितों ने पार्सल को एयरपोर्ट से छुड़ाने, डालर को भारतीय मुद्रा में बदलने और सोना-चांदी व हीरे भेजने के नाम पर उससे यूपीआई के जरिए अलग-अलग खातों में छह लाख 64 हजार रुपये जमा करा लिए।

तब महिला को ठगी का अहसास हुआ इसके अलावा सात लाख 94 हजार नौ सौ रुपये नकद खाते में जमा कराए गए। काफी रकम देने के बाद भी जब पार्सल नहीं पहुंचा और आरोपितों की ओर से लगातार रुपयों की मांग की जाती रही तो महिला को ठगी का अहसास हुआ। इसके बाद उसने साइबर पुलिस से शिकायत की। एसपी मधुवन कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।