हापुड़ में गन्ने पर गहराया संकट, सिंभावली और ब्रजनाथपुर के 136 क्रय केंद्र छिने; 140 करोड़ का बकाया भी अटका

शासन को या तो सभी क्रय केंद्रों को दूसरी चीनी मिलों से जोड़ देना चाहिए अथवा दाेनों मिलों को चलाने की क्षमता के अनुसार गन्ना आवंटित करना चाहिए। दोहरे बर्ताव के कारण मिल गेट से जुड़े किसानों के सामने समस्या खड़ी हो गई है। हमारा गन्ना खेतों में खड़ा है, गेहूं की बोआई किस समय करेंगे।

- हबीब सरवर, वैठ

शासन को दोनों चीनी मिलों का पेराई सत्र तुरंत शुरू कराना चाहिए। वहीं पुराने गन्ना भुगतान को कराया जाना चाहिए। दूसरी मिलों को क्रय केंद्र आवंटित करने के बाद हजारों किसानों का पिछले वर्ष का गन्ना भुगतान अटक गया है तो वहीं फसल बेचने का संकट खड़ा हो गया है। सही नीति अपनाकर किसानों के हित में प्रशासन कार्य करे।

- विजय शर्मा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाकियू भानु

मिलों को क्षमता के अनुसार गन्ना दिलाने के लिए हम शासन के सामने अपनी बात रख रहे हैं। वहीं मिलों को चलाने का प्रयास किया जा रहा है। किसानों की समस्या को हल करना हमारी प्राथमिकता में हैं।

- करन सिंह, सीजीएम सिंभावली चीनी मिल