    लव मैरिज से बौखलाए रिश्तेदारों ने युवती को बनाया घर में बंधक, पति को दी जान से मारने की धमकी

    By Kesav Tyagi Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 04:58 PM (IST)

    हापुड़ के बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में प्रेम विवाह से नाराज रिश्तेदारों ने एक युवती को बंधक बना लिया और मारपीट की। पीड़िता के पति ने विरोध किया तो उसे जान ...और पढ़ें

    हापुड़ के बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में प्रेम विवाह से नाराज रिश्तेदारों ने एक युवती को बंधक बना लिया और मारपीट की। प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, हापुड़। लव मैरिज से नाराज बाबूगढ़ थाना क्षेत्र की एक युवती को उसके रिश्तेदारों ने घर में बंधक बना लिया है। आरोपी उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। पति ने विरोध किया तो उसे जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता की शिकायत पर बाबूगढ़ पुलिस ने चार नामजद आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के मुबारिकपुर-सलामतपुर गांव निवासी प्रीत नागर ने पुलिस में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि उसने 4 जुलाई 2025 को गाजियाबाद जिले के टीला मोड़ थाना क्षेत्र के जावली गांव की नेहा से लव मैरिज की थी। दोनों खुशहाल जीवन जी रहे हैं।

    शादी के बाद से ही उसकी पत्नी का भाई अकित, अक्षय, चचेरा भाई साहिल और मेरठ जिले के किठौर थाना क्षेत्र के गोविंदपुर गांव निवासी मामा हरेंद्र उसे और उसकी पत्नी को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। आरोपी लगातार पीड़ित पर अपनी पत्नी को मायके वापस भेजने का दबाव बना रहे हैं।

    आरोपी 3 दिसंबर से उसकी पत्नी को अपने घर पर बंधक बनाकर रखे हुए हैं। वे उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। मामले की शिकायत करने पर आरोपियों ने पीड़ित को जान से मारने की धमकी दी है।

    उनका कहना है कि वे उसकी पत्नी के साथ कोई भी अनहोनी कर सकते हैं। बाबूगढ़ थाना इंचार्ज इंस्पेक्टर मुनीश प्रताप सिंह ने बताया कि पीड़ित की शिकायत के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।