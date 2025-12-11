'मेरी बीवी बनकर रहना पड़ेगा, नहीं तो तेजाब डालकर जला दूंगा', साले की पत्नी के इनकार पर धमकाने लगे जीजा जी

जागरण संवाददाता, हापुड़। मेरी बीवी बनकर रहना पड़ेगा। अगर, ऐसा नहीं किया तो तेजाब डालकर जला दूंगा। यह धमकी एक आरोपी ने कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले में रहने वाली साले की पत्नी को दी है। इतना ही नहीं पति संग मिलकर ससुराल पक्ष के लोगों ने विवाहिता को प्रताड़ित किया। गला दबाकर उसकी हत्या का प्रयास किया। न्याय के लिए पीड़िता ने एएसपी से शिकायत की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। शिकायती पत्र में नगर के एक मोहल्ले की विवाहिता ने बताया कि 25 नवंबर 2023 को उसका निकाह हर्ष विहार के राहिब से हुआ था। शादी के बाद से ही उसकी पति, ननद, नंदोई व अन्य ससुराल पक्ष के लोगों ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया।

आरोप है कि जब विवाहिता का पति काम पर जाता था, तब ननदोई उसके कमरे में घुस आता था और अश्लील हरकतें करता था। पीड़िता ने पति से इसकी शिकायत की। इस पर पति, ननद और नंदोई ने पीड़िता पर उल्टा चोरी का इल्जाम लगाकर उसे लात-घूंसों से पीटा। 27 अगस्त 2025 की शाम करीब आठ बजे बजे दो ननदोई व दो ननद ने कमरे में घुसकर गाली-गलौज शुरू कर दी।

विरोध पर चारों ने मिलकर उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। ननदोई ने उसका गला दबा दिया। शोर सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपित फरार हो गए। जान बचाकर पीड़िता अपनी नवजात बेटी के साथ मायके पहुंची और तभी से वहीं रह रही है।

पीड़िता ने पुलिस में शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सात दिसंबर 2025 को ननदोई उसके मायके आया और फिर से मारपीट करते हुए धमकी दी कि अगर, वह उसकी बीवी बनकर नहीं रहेगी तो वह उसे तेजाब डालकर जला देगा।