17 साल बाद बुझ गया जिंदगी का दीया, घटना ने पूरे इलाके को दहला दिया

संवाद सहयोगी, धौलाना (हापुड़)। हापुड़ में कपूरपुर थाना क्षेत्र के गांव डहाना में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने पूरे क्षेत्र को दहला दिया है। मृतका के स्वजन ने आरोप लगाया है कि विवाहिता को उसके ससुराल वालों ने जहर देकर मौत के घाट उतार दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बुलंदशहर के खुर्जा के रहने वाले ऋषि ने बताया कि उन्होंने अपनी पुत्री रचना की शादी करीब 17 वर्ष पूर्व ग्राम डहाना निवासी एक युवक के साथ बड़े अरमानों से की थी। मगर शादी के इतने लंबे अरसे बाद भी रचना की कोई संतान नहीं थी, जिसके चलते ससुराल वाले अक्सर उसे ताने देते थे और उसके पति पर दूसरी शादी करने का दबाव डालते थे।

रचना इन सबका विरोध करती रही, लेकिन उसकी यह जिद ही अब उसकी जान ले बैठी। स्वजन का कहना है कि बीते शुक्रवार को सूचना मिली कि रचना की तबीयत खराब है। जब वह रचना की ससुराल पहुंचे तो उसके मुंह से झाग निकल रहे थे। जिसके बाद रचना को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां उसकी मौत हो गई।

सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर किसी बाहरी चोट का निशान नहीं पाए गए है, लेकिन फेफड़ों, गुर्दे और अन्य आंतरिक अंगों में सूजन और रक्तस्राव पाया गया है। डॉक्टरों ने मौत का कारण अनिश्चित बताते हुए शव के के आन्तरिक अंगों को विसरा परीक्षण के लिए सुरक्षित रख लिया है।