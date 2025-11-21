Language
    Hapur News: विवाहिता को ब्लैकमेल कर हड़पे लाखों रुपये, पीड़िता की शिकायत पर एक्शन में आई पुलिस

    By Kapil Kumar Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 06:14 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में कोतवाली क्षेत्र में एक विवाहिता महिला को आठ महीने तक चले अवैध संबंध का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आरोपित युवक ने महिला के निजी फोटो-वीडियो बनाकर उन्हें प्रसारित करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल किया। अब तक 2.30 लाख रुपये हड़प लिए। लगातार ब्लैकमेल से तंग आकर पीड़िता ने आखिरकार पुलिस का दरवाजा खटखटाया। पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज कर आरोपित की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में पीड़ित विवाहिता ने बताया कि वह पिछले आठ महीने से नगर के मोहल्ला मजीदपुरा के दानिश के साथ संबंध में थी। इस दौरान दानिश ने उसके कई आपत्तिजनक फोटो और वीडियो अपने मोबाइल में सेव कर लिए। अब वह इन फोटो-वीडियो को इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने की धमकी देकर लगातार रुपयों मांग रहा है। पीड़िता के मुताबिक, डर के मारे उसने अब तक दानिश को 1.50 लाख रुपये दे दिए। इसके अलावा 80 हजार रुपये आनलाइन ट्रांसफर भी किए। इतना सब देने के बाद भी आरोपित ने ब्लैकमेल करना बंद नहीं किया। आरोपित की धमकियों से पीड़िता इतनी दहशत में है कि उसका घर से बाहर निकलना बंद हो गया है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि मामले में आरोपित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। आरोपित की तलाश की जा रही है। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

