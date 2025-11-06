हापुड़ के गांवों में विकास की नई शुरुआत, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम से 10 गांवों को मिलेंगी बुनियादी सुविधाएं

संवाद सहयोगी, धौलाना। विकासखंड के ग्रामीण इलाकों में अब विकास की नई रोशनी फैलने जा रही है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत क्षेत्र के 10 गांवों में बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए कार्य किए जाएंगे।

योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक बहुल एवं पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, स्वच्छता और रोजगार से जुड़ी आधारभूत ढांचों का समग्र विकास किया जायेगा। खंड विकास अधिकारी राजकुमार शर्मा ने बताया कि इस योजना के चयनित गांवों में विकास कार्यों की विस्तृत रूपरेखा तैयार करते हुए स्वीकृति के लिए भेज दी गई है ।

इनमें प्राथमिक विद्यालयों का उन्नयन, आंगनवाड़ी केंद्रों का सुदृढ़ीकरण, सामुदायिक भवनों का निर्माण, बारात घर , पेयजल टंकियों की स्थापना और सड़कों का निर्माण प्रमुख रूप से शामिल हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम का मकसद समाज के हर वर्ग को मुख्यधारा के विकास से जोड़ना है, ताकि किसी भी समुदाय या क्षेत्र को उपेक्षित न रहना पड़े।

इन गांवों का होगा विकास सभी प्रस्तावित कार्यों को पारदर्शी तरीके से और समयबद्ध योजना के तहत पूरा किया जाएगा। खंड विकास अधिकारी ने कहा कि इस योजना से न केवल गांवों में मूलभूत सुविधाएं बेहतर होंगी बल्कि ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को भी स्वरोजगार एवं कौशल विकास से जोड़ा जायेगा।