हापुड़ में परिवार रजिस्टर की नकल मांगी तो BDO बोला- 5000 की 'दावत' दो, ACB ने जाल बिछाकर ब्लॉक ऑफिस से दबोचा

केशव त्यागी, हापुड़। परिवार रजिस्टर की नकल देने के नाम पर ग्राम विकास अधिकारी ने पांच हजार रुपये की रिश्वत मांगी। रकम को दावत के नाम पर मांगा गया था। एक माह से रिश्वत के लिए दबाव बना रहे ग्राम विकास अधिकारी को आखिरकार मंगलवार दोपहर को मेरठ एंटी करप्शन की टीम ने रंगे हाथ दबोच लिया। टीम ने हापुड़ ब्लाॅक कार्यालय में जाल बिछाकर यह कार्रवाई की। आरोपित के पास से रिश्वत की पांच हजार रुपये की रकम भी बरामद कर ली गई।

दावत के नाम पर पांच हजार रुपये मांगे थाना धौलाना क्षेत्र के गांव सालेपुर कोटला के सलमान राणा ने बताया कि उन्हें परिवार रजिस्टर की नकल की आवश्यकता थी। आरोप है कि ग्राम विकास अधिकारी सुशील खारी ने नकल देने के एवज में दावत के नाम पर पांच हजार रुपये की मांग की थी।

इसके बाद से ही वह लगातार सलमान पर रुपये देने का दबाव बना रहा था। करीब एक माह तक परेशान होने के बाद सलमान ने 30 अक्टूबर को मेरठ एंटी करप्शन टीम से शिकायत की। शिकायत मिलने पर टीम ने ग्राम विकास अधिकारी को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ने की योजना बनाई।

छापा पड़ते ही ब्लॉक कार्यालय में मचा हड़कंप मंगलवार दोपहर सुशील खारी ने रिश्वत की रकम लेने के लिए सलमान को कोतवाली क्षेत्र के मोदी नगर रोड स्थित हापुड़ ब्लाॅक स्थित अपने कार्यालय बुलाया। सलमान के पहुंचने से पहले ही एंटी करप्शन टीम ने कार्यालय के आसपास जाल बिछा दिया।

जैसे ही सलमान ने कार्यालय में ग्राम विकास अधिकारी को पांच हजार रुपये दिए, पहले से घात लगाए टीम के सदस्यों ने उसे दबोच लिया। टीम ने उसके पास से रिश्वत की रकम बरामद कर ली। अचानक हुई कार्रवाई से ब्लाॅक कार्यालय में खलबली मच गई।

इसके बाद आरोपित को कोतवाली ले जाया गया। उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की कार्रवाई की जा रही है। एंटी करप्शन टीम के प्रभारी निरीक्षक कैलाश चंद ने बताया कि उनके नेतृत्व में दस सदस्यीय टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया।