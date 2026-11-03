सावधान! कहीं आप भी तो नहीं खा रहे वनस्पति, दही और एसेंस वाली नकली क्रीम? हापुड़ में बड़ा भंडाफोड़

जागरण संवाददाता, हापुड़। मिलावटखोरों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। रात के अंधेरे में मिलावटी क्रीम का कारोबार संचालित हो रहा था। सूचना मिलते ही खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने रात 11 बजे शकरपुर कुचेसर चौपला स्थित जय नागर की क्रीम निर्माण इकाई पर छापा मार कार्रवाई की।

यहां वनस्पति, रिफाइंड आयल, स्किम्ड मिल्क पाउडर (एसएमपी) और दही मिलाकर क्रीम तैयार की जा रही थी। टीम ने मौके से तीन नमूने लेकर जांच के लिए भेजे और करीब पांच कुंतल मिलावटी क्रीम नष्ट करा दी। नष्ट कराई गई क्रीम की कीमत करीब 1.10 लाख रुपये बताई गई है।

कारोबार कराया बंद आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश के आदेश और जिलाधिकारी के निर्देशन में सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय चंद्रशेखर मिश्र के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। खाद्य सुरक्षा विभाग ने मौके पर ही खाद्य कारोबार का संचालन बंद करा दिया।