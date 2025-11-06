दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर बस में तोड़फोड़, वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान कर रही पुलिस

संवाद सहयोगी, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)। हापुड़ में कोतवाली क्षेत्र स्थित दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर बुधवार की देर रात्रि कुछ युवकों ने किसी विवाद को लेकर बस में तोड़फोड़ कर दी। इस घटना की वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रही हैं।

गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र के सरूरपुर गांव के सामने दिल्ली लखनऊ हाईवे पर एक बस को क्षतिग्रस्त कर दिया। जानकारी के अनुसार किसी बात को लेकर युवकों का बस चालक एवं स्टाफ से झगड़ा हो गया।

इसके बाद दाेनों पक्षों के बीच गाली गलौज एवं कहासुनी हो गई। देखते ही देखते युवकों ने बस के शीशे को डंडों एवं अन्य चीजों से क्षतिग्रस्त दिया। युवकों के इस रूप को देख स्टाफ वहां से भाग निकला तथा पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची को देख हमलावर युवक वहां से फरार हो गए।