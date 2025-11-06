Language
    दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर बस में तोड़फोड़, वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान कर रही पुलिस

    By Dhrub Sharma Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 08:52 PM (IST)

    हापुड़ में दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर कुछ युवकों ने एक बस में तोड़फोड़ की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सरूरपुर गांव के पास हुई इस घटना में युवकों का बस चालक और स्टाफ से झगड़ा हुआ, जिसके बाद उन्होंने बस के शीशे तोड़ दिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान करने की कोशिश कर रही है।

    संवाद सहयोगी, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)। हापुड़ में कोतवाली क्षेत्र स्थित दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर बुधवार की देर रात्रि कुछ युवकों ने किसी विवाद को लेकर बस में तोड़फोड़ कर दी। इस घटना की वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रही हैं।

    गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र के सरूरपुर गांव के सामने दिल्ली लखनऊ हाईवे पर एक बस को क्षतिग्रस्त कर दिया। जानकारी के अनुसार किसी बात को लेकर युवकों का बस चालक एवं स्टाफ से झगड़ा हो गया।

    इसके बाद दाेनों पक्षों के बीच गाली गलौज एवं कहासुनी हो गई। देखते ही देखते युवकों ने बस के शीशे को डंडों एवं अन्य चीजों से क्षतिग्रस्त दिया। युवकों के इस रूप को देख स्टाफ वहां से भाग निकला तथा पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची को देख हमलावर युवक वहां से फरार हो गए।

    युवकों की इस हरकत को किसी ने कैमरे में कैद कर लिया तथा इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया। वीडियो प्रसारित होने के बाद पुलिस हरकत में आ गई है।

    कोतवाली प्रभारी मनोज बालियान ने बताया कि वीडियो के आधार पर मामले की जांच की जा रही हैं तथा पहचान के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी।

     