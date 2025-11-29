यूनिवर्सिटी प्रोफेसर संदिग्ध परिस्थितियों में लापता, ब्रजघाट में मिली बाइक; तलाश में जुटी पुलिस
हापुड़ में एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए हैं। उनकी बाइक ब्रजघाट में मिली है। पुलिस उनकी तलाश कर रही है और मामले की जांच में जुटी है। प्रोफेसर के लापता होने से उनके परिवार और सहकर्मियों में चिंता का माहौल है। पुलिस हर पहलू से मामले की छानबीन कर रही है।
संवाद सहयोगी, ब्रजघाट (हापुड़)। मुरादाबाद की यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर संदिग्ध हालात में गायब हो गए। वह बुलंदशहर के रहने वाले थे। उनकी बाइक गंगा नगरी में लावारिश हालत में खड़ी मिली है। ऐसे में स्वजन अनहोनी की आशंका से चिंतित हैं।
पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस गंगा नगरी में उस क्षेत्र के सीसीटीवी की फुटेज चेक कर रही है, जहां पर बाइक खड़ी मिली है। पुलिस प्रोफेसर की तलाश में जुटी हुई है।
जनपद बुलंदशहर के थाना शिकारपुर के भौइच गांव के रहने वाले आकाश भारद्वाज आजकल अमरोहा के थाना गजरौला की मानसरोवर कालोनी में रहते हैं। आकाश भारद्वाज मुरादाबाद की वेंकेटेश्वरा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। शुक्रवार की सुबह वह अपने अमरोहा स्थित घर से निकले थे। इसके बाद दोपहर के समय स्वजन ने उनसे वार्ता करने के लिए फोन मिलाया तो उनका मोबाइल नहीं मिल रहा था।
ब्रजघाट में मिली मोबाइल की लोकेशन
काफी देर प्रयास करने के बाद स्वजन ने पुलिस का सहारा लिया तो गजरौला पुलिस को उनके मोबाइल की अंतिम लोकेशन तीर्थ नगरी ब्रजघाट की मिली। इसके बाद गजरौला एवं गढ़मुक्तेश्वर पुलिस एवं स्वजन ने उनकी तलाश शुरू की। उनकी बाइक गंगा तट के पास मिल गई, जबकि प्रोफेसर का कोई पता नहीं चला।
प्रोफेसर के नहीं मिलने से स्वजन काफी परेशान दिखाई दिए। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मनोज बालियान ने बताया कि प्रोफेसर की तलाश की जा रही है। आसपास लगे सीसीटीवी की फुटेज चेक करा रहे हैं। वहीं गंगा किनारे सामान आदि बेचने वालों और नाविकों को उनका फोटा दिखाकर जानकारी करने का प्रयास किया जा रहा है।
